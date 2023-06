Qui est sur le sous-marin OceanGate Titanic ?

La recherche de l’engin submersible OceanGate Titan disparu, qui a disparu le dimanche 18 juin lors d’une plongée vers l’épave du Titanic dans l’océan Atlantique, n’a pas encore donné de résultats.

Plus de détails émergent sur ceux à bord du navire et sur le Titan lui-même.

Qui est dans le sous-marin ?

Les cinq passagers à bord du sous-marin disparu ont été identifiés comme étant le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, le marin français Paul-Henry Nargeolet, l’homme d’affaires et explorateur britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Sulaiman Dawood.

Qui est Stockton Rush ?

Rush, qui a fondé la société en 2009, est l’une des cinq personnes à bord du sous-marin Titan disparu.

« Rush supervise les stratégies financières et d’ingénierie d’OceanGate et fournit une vision claire du développement de submersibles avec équipage de 4 000 mètres (13 123 pieds) et 6 000 mètres (19 685 pieds) et de leurs plates-formes de lancement et de récupération partenaires, ce qui fait d’OceanGate Inc le principal fournisseur de submersibles avec équipage pour charte et recherche scientifique », indique le site Web d’OceanGate.

« En 1989, Rush a personnellement construit un avion expérimental Glasair III, qu’il possède et vole toujours », indique également le site Web. « Il a obtenu son BSE en génie aérospatial de l’Université de Princeton en 1984 et son MBA de la UC Berkeley Haas School of Business en 1989. »

Un porte-parole d’OceanGate a déclaré mardi à Fox News qu’il « peut confirmer » que Rush, âgé de 61 ans, « est à bord du submersible en tant que membre de l’équipage ».

Qui est Paul-Henry Nargeolet ?

Nargeolet, 77 ans, est décrit par OceanGate Expeditions comme un « expert renommé du Titanic, ayant mené six expéditions sur le site de l’épave du Titanic et donné des conférences lors de nombreuses expositions sur le Titanic à travers le monde ».

Nargeolet aurait effectué des dizaines de plongées à l’épave dans les submersibles lui-même et a supervisé la récupération de milliers d’artefacts, y compris une section de 20 tonnes de la coque du Titanic.

Né à Chamonix, en France, Nargeolet est considéré comme une « autorité de premier plan » sur le Titanic. Il est répertorié comme directeur de la recherche sous-marine pour E/M Group et RMS Titanic, Inc.

Nargeolet a passé plus de deux décennies dans la marine française, atteignant le grade de commandant. Il prend sa retraite en 1986 et rejoint l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer, dirigeant des submersibles profonds. Dans ce rôle, il a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987.

Qui est Hamish Harding ?

Harding, aventurier et homme d’affaires britannique de 58 ans, est le président de la société de vente d’avions Action Aviation.

Action Aviation décrit Harding en tant que « pilote de transport aérien agréé, légende vivante de l’aviation, intronisé en 2022, détenteur de trois records du monde Guinness, explorateur et entrepreneur ».

Harding, a-t-il ajouté, « est une personne extraordinairement accomplie qui a entrepris avec succès des expéditions difficiles, y compris, mais sans s’y limiter, le projet One More Orbit (le tour du monde record), un vol vers l’espace avec la fusée New Shepard de Blue Origin comme Astronaute commercial (Mission NS-21) et la réintroduction des guépards de Namibie en Inde. »

« Il a voyagé à bord d’un submersible jusqu’au Challenger Deep dans la fosse des Mariannes et s’est rendu au pôle Sud à plusieurs reprises », a également déclaré Action Aviation.

Qui sont Shahzada Dawood et Sulaiman Dawood ?

Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Sulaiman Dawood, 19 ans, complètent les passagers disparus à bord du Titan.

Shahzada Dawood est l’un des hommes les plus riches du Pakistan, la majorité de la richesse de sa famille provenant de Dawood Hercules Corporation Limited, une société d’investissement. L’une de ses filiales, Engro Corporation, a confirmé mardi matin que Dawood avait disparu à bord de l’engin.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité tout en garantissant l’intimité de la famille en ce moment », a également déclaré sa famille dans un communiqué à l’Associated Press. « La famille est bien soignée et prie Allah pour le retour en toute sécurité des membres de sa famille. »

Combien d’heures restantes d’air respirable le sous-marin a-t-il ?

Le sous-marin a commencé son voyage vers le Titanic dimanche matin avec 96 heures d’oxygène à bord, selon le site Web d’OceanGate.

Les opérateurs ont ensuite perdu le contact avec le navire environ 1 heure et 45 minutes après le début de sa descente.

Mardi, vers 13 h HE, la Garde côtière américaine a estimé qu’il y avait environ 40 à 41 heures « d’air respirable » encore disponible à l’intérieur du navire.

Selon l’estimation de la Garde côtière, cela signifie que l’oxygène s’épuiserait à l’intérieur du Titan entre 5 h et 6 h HE jeudi.

Combien de temps le sous-marin était-il censé être parti ?

OceanGate Expeditions répertorie un itinéraire aller-retour de 8 jours pour son « Titanic Expedition ».

« Suivez les traces de Jacques Cousteau et devenez un explorateur sous-marin – en commençant par une plongée sur l’épave du RMS Titanic », dit-il. « C’est votre chance de sortir du quotidien et de découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire. »

L’itinéraire indique que les voyages partent de St. Johns, Terre-Neuve, avant de passer une journée dans l’Atlantique Nord et cinq jours sur le site de plongée du Titanic.

OceanGate dit qu’il faut environ deux heures à Titan pour descendre jusqu’aux restes du Titanic.

« Une fois le submersible lancé, vous commencerez à voir des formes de vie extraterrestres passer devant la fenêtre alors que vous vous enfoncerez de plus en plus profondément dans l’océan », indique le site Web. « La descente prend environ deux heures mais c’est comme un clin d’œil. »

Ensuite, une fois que Titan a atteint le Titanic, « Profitez des heures d’exploration du champ d’épaves et de débris avant de faire l’ascension de deux heures vers la surface », ajoute le site Web.

Combien de fois OceanGate s’est-il rendu sur le Titanic ?

OceanGate, sur son site Web, indique que cette année était sa troisième expédition annuelle avec équipage sur le site de l’épave du Titanic.

« Après les expéditions réussies sur l’épave en 2021 et 2022, OceanGate Expeditions continuera de revenir chaque année pour documenter davantage le Titanic et son taux de décomposition », indique le site Web.

OceanGate indique qu’il y a actuellement 18 plongées prévues sur le Titanic.

Un porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital concernant le nombre de plongées passées que Titan lui-même a effectuées sur le site du Titanic.

Qu’est-ce qu’une implosion et comment cela peut-il se produire ?

Un scientifique de carrière dans l’industrie des véhicules submersibles a indiqué lundi dans une interview à Fox News Digital qu’il craignait le pire – une implosion catastrophique – concernant le sort de l’OceanGate Titan.

« La pression là-bas à 4 000 mètres est assez élevée. Environ 5 800 PSI à la profondeur du Titanic », a déclaré Steve Somlyody, un chercheur scientifique principal basé en Floride qui a 20 ans d’expérience dans la conception et l’exploitation de submersibles. « S’ils avaient une fuite quelconque, cela conduirait à une implosion et cela se produirait en un instant, très immédiatement. Vous ne sauriez même pas que cela s’est produit. »

Une implosion signifierait qu’une pression exercée sur l’extérieur du Titan le ferait s’effondrer sur lui-même.

Tamara Gitt, Anders Hagstrom, Bradford Betz et Kerry Byrne T de Fox News ont contribué à ce rapport.