Qui est sur le panier-repas de Steph aujourd’hui ?

STEPH’S Packed Lunch est de retour sur la boîte avec plus d’invités vedettes et de bons conseils.

L’émission d’aujourd’hui (20 septembre 2022) sera à nouveau diffusée en direct depuis le studio Channel 4.

À quelle heure est le panier-repas de Steph sur Channel 4 ?

Le panier-repas de Steph est un incontournable du visionnage du midi depuis son lancement en 2020.

L’émission est diffusée en semaine sur Channel 4, alors n’oubliez pas de vous connecter du lundi au vendredi.

Les fans de l’émission auront leur dose de plaisir à l’heure du déjeuner de 12h30 à 14h10.

Les épisodes peuvent également être visionnés sur le service de rattrapage de Channel 4, All4.

Qui sont les présentateurs de Steph’s Packed Lunch ?

Stéphanie McGovern

Canal 4 / Tom Martin

Steph McGovern présente Steph’s Packed Lunch depuis mars 2020[/caption]

Stephanie McGovern est une journaliste et présentatrice de télévision anglaise de Middlesborough, née le 31 mai 1982.

Elle a commencé sa carrière à la BBC et est devenue célèbre lorsqu’elle est devenue la principale présentatrice commerciale de BBC Breakfast – et a souvent co-animé l’intégralité du programme.

En savoir plus à la télévision ‘PÉTRIFIANT’ Les stars de Celeb SAS se sont laissées vomir et s’étouffer après avoir été GAZÉES dans une tâche horrible J’AI FAIT La star de Celeb SAS, Amber Gill, fond en larmes et dit: “Je ne peux pas le faire”

Steph a quitté la BBC en 2019 et est passée à Channel 4 – où elle est maintenant le visage de Steph’s Packed Lunch.

Steph a également présenté Shop Well For Less, Easy Ways To Live Well et Watchdog.

Quels sont les invités du panier-repas de Steph aujourd’hui ?

À venir dans le panier-repas de Steph d’aujourd’hui (21 septembre 2022) :

Steph est rejointe par Rosie Jones qui parlera de son « tell-a-thon » de 24 heures pour attirer l’attention sur le problème du capacitisme.

Ils ont également des conseils sur la façon de bannir les maux de dos et Sonali Shah a des conseils pour économiser de l’argent dans sa Cash Clinic.

De plus, il y a le chat de Russell Kane, Jacqui Smith et la nourriture de Simon Rimmer.





Depuis combien de temps Steph’s Packed Lunch fonctionne-t-il ?

Si vous êtes fan de Steph’s Packed Lunch depuis le début, vous saurez que la série a commencé avec un nom complètement différent.

Fin 2019, Channel 4 a annoncé qu’un nouveau programme de jour en direct présenté par McGovern appelé The Steph Show avait été commandé.

Le 30 mars 2020 – la nouvelle émission a été diffusée pour la première fois depuis le studio spécialement construit surplombant les quais de Leeds, une semaine seulement après le verrouillage du coronavirus.

En savoir plus sur le soleil DUPE-TASTIQUE J’ai les bottes Bottega à 20 £ de Primark… elles sont moins chères à 990 £ et semblent identiques POMMES DORÉES Trois nouvelles astuces iPhone époustouflantes que vous DEVEZ apprendre

En raison des restrictions pendant la pandémie, The Steph Show a commencé à diffuser depuis le domicile du présentateur – cependant, cela a causé des problèmes logistiques et il a été annoncé que l’émission serait supprimée pendant un certain temps.

Lorsque l’émission du midi est revenue en septembre 2020, elle est revenue avec un nouveau nom – Steph’s Packed Lunch.