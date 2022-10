Qui est sur la liste noire du tueur de Coronation Street, Stephen Reid ? Ces 6 personnages pourraient être les prochains

Les scènes BRUTAL ont montré ce que Stephen Reid est capable de faire pour garder ses intrigues secrètes.

Après avoir assassiné Leo Thompkins, il ne fait aucun doute que l’homme d’affaires pourrait encore frapper à Coronation Street. Mais qui pourrait être le prochain ?

Stephen Reid a montré qu’il était capable du pire[/caption]

Gabrielle Reid est arrivée sur les pavés en septembre 2022[/caption]

1.Gabrielle Reid

Le tout nouveau méchant interprété par Todd Boyce a eu un mauvais choc lorsque son ex-femme a fait une apparition impromptue dans les pavés en septembre 2022.

Helene Maksoud a endossé le rôle de la femme d’affaires sensée qui a confronté Stephen après avoir volé 200 000 euros à son entreprise.

Elle a même menacé d’impliquer la police s’il ne la remboursait pas.

Cela signifierait que Gabrielle a le potentiel de renverser Stephen et de ruiner ses plans – ainsi que de révéler la vérité sur ses finances que les résidents croient prospères.

En d’autres termes, Stephen a plus qu’assez de raisons pour assassiner sa femme et cela la place en tête de notre liste.

Pour aggraver les choses pour Gabrielle, les patrons de Corrie pourraient s’inspirer de l’un des tueurs en série les plus célèbres de Weatherfield, Richard Hillman.

Comme tout fan inconditionnel du programme basé à Manchester le sait peut-être, Richard a assassiné sa propre femme Patricia en 2002.

Étienne pourrait-il suivre ses traces ?





Le père de Leo pourrait être sur Stephen[/caption]

2. Teddy Thompkins

Grant Burgin a repris son rôle de père de Leo Thompkins, Teddy, au milieu d’un scénario de sortie pour son fils à l’écran.

Teddy n’a jamais vraiment approuvé la relation de ce dernier avec la propriétaire des Rovers, Jenny Connor (représentée par Sally Ann Matthews).

Les téléspectateurs d’ITV ont probablement tout oublié de Teddy – les écrivains pourraient-ils le ramener dans un but plus important ?

Tout comme Jenny, le personnage croit que son fils a quitté les pavés pour aller au Canada sans elle.

Cependant, les spoilers ont confirmé que Teddy serait au courant de la vérité alors qu’il commençait à chercher des réponses.

Teddy ne manquera pas de se méfier de la disparition soudaine de son fils, notamment parce que Leo est complètement silencieux et ne donne de nouvelles à personne.

Avec son secret de tueur presque révélé alors que Teddy décide d’impliquer la police, Stephen pourrait-il essayer de le faire taire complètement?

Jenny pourrait-elle être tuée ?[/caption]

3. Jenny Connor

Ces dernières semaines, Jenny a partagé un baiser illicite avec Stephen Reid alors qu’il tentait de la séduire.

Le baiser a fait sensation dans sa relation avec Leo – et sa mort éventuelle alors qu’il tentait de s’en prendre à Stephen.

Depuis, Jenny est très glaciale avec Stephen, mais cela devrait changer alors qu’elle lutte pour faire face au départ inexpliqué de Leo.

Jenny pourrait-elle se rapprocher de la vérité en devenant plus amicale avec Stephen ?

Pourrait-il essayer de mettre la main sur son argent ensuite ?

Daisy essaiera-t-elle de comprendre quelles sont les intentions de Stephen ?[/caption]

4. Marguerite Midgeley

Le personnage de Charlotte Jordan est connu pour son tempérament fort et audacieux et a toujours eu un côté protecteur en ce qui concerne les personnes les plus proches d’elle.

Cela inclut sa belle-mère Jenny car elle n’a jamais hésité à s’impliquer dans sa vie amoureuse.

Daisy pourrait-elle essayer de comprendre les intentions de Stephen avec Jenny – et payer de sa vie alors qu’elle réalise qu’il est un tueur ?

Elaine avait des vues sur Stephen à son retour[/caption]

5. Élaine Metcalfe

Au retour de Stephen à Weatherfield, il a d’abord rencontré Elaine Metcalfe, avec qui il a partagé une petite quantité de chimie sur nos écrans.

Mais Stephen a rapidement été détourné d’Elaine alors qu’il flirtait avec Yasmeen Nazir et ils n’ont pas vraiment été vus passer du temps ensemble depuis.

Cependant, Elaine pourrait devenir une autre des cibles de Stephen, car des photos de Paula Wilcox filmant des scènes avec Todd Boyce ont laissé entendre qu’elle pourrait être sur lui.

Les scènes à venir montreront que Stephen travaille un livreur de pizza secret pour se débrouiller seul et Elaine pourrait le prendre en flagrant délit alors qu’il se fait agresser par un groupe d’adolescents.

Serait-ce suffisant pour que Stephen commette un meurtre ?

Audrey pourrait-elle être tuée ?[/caption]

6. Audrey Robert

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a exclu que le coiffeur joué par Sue Nicholls fasse du mal, mais aurait-il pu essayer de détourner tout le monde de l’odeur de Stephen ?

Stephen a tenté de voler la fortune de sa mère dès son retour sur les pavés en juin 2022.

Cela l’a amené à essayer de la pousser à signer des papiers, lui donnant pleine autorité sur un fonds en fiducie dans lequel elle stockerait son argent.

Alors qu’il cherche de plus en plus d’argent et que la vérité sur ses bouffonneries reste secrète, une Audrey vulnérable pourrait-elle connaître un triste destin ?

S’il décide de ne pas cibler Audrey, Stephen pourrait-il raviver de vieilles blessures pour d’autres membres de la famille Platt ?

Seul le temps nous le dira.

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.