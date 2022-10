HÉBERGÉ par Pat Sajak et Vanna White, Celebrity Wheel of Fortune est un spin-off du jeu télévisé classique, mettant en vedette une multitude d’invités célèbres.

La troisième saison de la populaire émission télévisée a été créée le 25 septembre 2022.

Qui est sur Celebrity Wheel of Fortune ce soir ?

Le premier épisode de la saison trois comprenait des invités célèbres Amanda Seales, Snoop Dogg et Mark Duplass.

« ‘Celebrity Wheel of Fortune’ invite les célébrités à venir faire tourner la roue la plus célèbre du monde et à résoudre des puzzles de mots pour courir la chance de gagner jusqu’à un million de dollars. Tout l’argent gagné par les célébrités candidates ira à une association caritative de leur choix », indique le synopsis de l’intrigue de l’émission.

Selon Rotten Tomatoes, les futures files d’attente comprennent:

30 octobre 2022 : Kate Flannery, Steve Agee et Austin Creed

6 novembre 2022 : Jaime Camil, Michael Rapaport et June Diane Raphael

13 novembre 2022 : Paul Scheer, Luenell et Mary Lynn Rajskub

6 décembre 2022 : Jack Black, Kal Penn et Sasheer Zamata

Qui a participé à la saison 2 de Celebrity Wheel of Fortune ?

Les concours précédents de Celebrity Wheel of Fortune incluent:

26 septembre 2021 : Cheryl Burke, Jason Alexander et Michael Mizanin

3 octobre 2021 : Andy Richter, Vanilla Ice et Caroline Rhea

10 octobre 2021 : Donny Osmond, Jeff Garlin et Amber Riley

17 octobre 2021 : Melissa Joan Hart, Tituss Burgess et Lacey Chabert

31 octobre 2021 : Anthony Michael Hall, Mario Cantone et Loni Love

7 novembre 2021 : Joey Fatone, Wanya Morris et Shawn Stockman

14 novembre 2021 : Vivica A. Fox, Michelle Trachtenberg et Jason Mraz

5 décembre 2021 : Nia Vardalos, Jodie Sweetin et John Michael Higgins

12 décembre 2021 : James Pickens Jr., Brooke Burns et Johnny Weir

2 janvier 2022 : Tara Lipinski, Raven-Symoné et Tori Spelling

9 janvier 2022 : Marcia Cross, Karl-Anthony Towns et Anthony Anderson

23 janvier 2022 : Curtis Stone, Haley Joel Osment et Tatyana Ali

30 janvier 2022 : Von Miller, Ali Wentworth et Laverne Cox.

Qu’est-ce que la roue de la fortune des célébrités ?

Animé par Pat Sajak et Vanna White, Celebrity Wheel of Fortune accueille des invités célèbres dans le jeu télévisé familier, faisant tourner la roue et résolvant des énigmes de mots pour avoir une chance de collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance.





Le grand prix de 1 million de dollars a été remporté par une célébrité jusqu’à présent, Melissa Joan Hart.

Celebrity Wheel of Fortune est produit par Mike Richards, trois fois lauréat du Daytime Emmy Award et 17 fois nominé, qui est également derrière Wheel of Fortune, Jeopardy!, The Price is Right, Let’s Make a Deal et Who Wants To Be Un millionaire?.

Comment puis-je regarder Celebrity Wheel of Fortune?

La troisième saison de Celebrity Wheel of Fortune a débuté le 25 septembre 2022 sur ABC.

L’émission est diffusée chaque dimanche sur ABC à 21h/20h centrale.

Il est également disponible en streaming sur Hulu, Spectrum TV ou ABC sur Roku.