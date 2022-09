Qui est Sumner Stroh ? Le mannequin au centre du scandale de l’affaire Adam Levine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ce fut une semaine mouvementée pour l’auteur-compositeur-interprète Adam Levine. Quelques jours après que sa femme, Behati Prinsloo, a annoncé la grossesse de leur troisième enfant, des accusations d’infidélité ont émergé du mannequin Sumner Stroh.

La personnalité Instagram de 23 ans a affirmé lundi via la plateforme de partage de vidéos TikTok qu’elle avait eu une liaison avec Levine, ajoutant qu’elle se sentait “manipulée” et “exploitée” en raison de son jeune âge à l’époque.

“Essentiellement, j’avais une liaison avec un homme marié à un mannequin de Victoria’s Secret. À l’époque, vous savez, j’étais jeune. J’étais naïf”, a déclaré Stroh. “Très franchement, je me sens exploité. Je n’étais pas dans la scène comme je le suis maintenant, donc j’étais vraiment très facilement manipulable.”

Elle a ajouté: “Maroon 5 est pratiquement de la musique d’ascenseur à ce stade, donc je suis sûr que vous savez qui est Adam Levine. … Adam et moi nous sommes vus pendant environ un an.”

BEHATI PRINSLOO, LA FEMME D’ADAM LEVINE, RÉVÈLE SA RÉACTION AU CHANTEUR QUITTANT “THE VOICE”

Levine a présenté des excuses mardi mais a nié les allégations de tricherie, déclarant sur Instagram : “On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier les choses. J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme dans N’IMPORTE QUEL type de manière coquette. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie. Il a poursuivi: “Dans certains cas, cela est devenu inapproprié; j’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille.”

Prinsloo, un ancien ange de Victoria’s Secret, et Levine sont mariés depuis huit ans.

Stroh a publié des captures d’écran d’une prétendue conservation de texte entre la musicienne de 43 ans et elle-même, dont une dans laquelle Levine écrit : “C’est vraiment irréel à quel point tu es putain de sexy… Comme si ça m’époustouflait.” Dans un autre échange daté du 1er juin, Levine a demandé à Stroh s’il pouvait donner son nom à son prochain enfant et à celui de Prinsloo. La nature scandaleuse de ces allégations a attiré beaucoup d’attention sur Stroh alors que les gens fouillent dans ses antécédents.

1. Elle est une influenceuse des médias sociaux et un modèle

Selon nous hebdomadaire, Stroh travaille comme modèle pour Verge Agency tout en maintenant un large public sur les réseaux sociaux. Elle compte près de 400 000 abonnés sur Instagram et plus de 6 000 abonnés sur YouTube. Sa chaîne propose des critiques de produits vestimentaires, des conseils de mode et des tutoriels de coiffure. De plus, elle a été responsable marketing pour l’application de rencontres Bumble pendant plus d’un an.

2. Stroh est diplômé d’un collège au Texas

La page LinkedIn du mannequin indique qu’elle faisait partie de la promotion de l’Université du Texas à Austin en 2020. Son compte indique également qu’elle vit dans la ville.

3. Elle a un compte OnlyFans

Le modèle maintient également un compte sur OnlyFans, une plateforme d’abonnement mensuel pour le contenu pour adultes. Elle a plus de 250 publications et près de 40 000 likes sur sa page.

4. Stroh s’est excusé auprès de la femme de Levine

À la suite de ses allégations, Stroh a présenté des excuses à Prinsloo, ajoutant qu’elle n’était “pas la victime”.

“Ce n’est pas moi qui suis blessé là-dedans. C’est Behati et ses enfants”, a déclaré Stroh dans une vidéo TikTok. “Et pour ça, je suis tellement, tellement désolé.”

5. Son anniversaire est le 11 août

L’ancien de 23 ans de l’UT Austin est né le 11 août 1999.

