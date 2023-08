Qui est Summer Rios ? Apprenez à connaître le chanteur de 19 ans sur ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Summer auditionne lors de l’épisode du 1er août de AGT.

Summer est une chanteuse.

Summer compte près de 500 000 abonnés sur TikTok.

L’Amérique a du talent se lance dans les deux dernières semaines des auditions de la saison 18, et d’autres artistes se produiront dans l’espoir de faire bonne impression sur les juges. Rios d’été auditionnera dans l’épisode du 1er août dans ce qui sera une audition mémorable.

Qui est Summer Rios ? Si vous avez regardé l’une des performances passées de Summer, vous savez que cette fille a du talent. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur ce chanteur de 19 ans.

Summer a sorti de la musique originale.

Summer a sorti le single « Fingers Crossed » avant elle AGT audition. Elle travaille actuellement sur une nouvelle chanson intitulée « The Long Way ».

Summer travaille actuellement chez Pizza Hut.

Summer a fréquemment publié des vidéos TikTok qu’elle a filmées à Pizza Hut. « Aidez-moi à exploser pour que je puisse quitter mon travail », a-t-elle écrit sur l’une de ses vidéos. Elle a légendé la vidéo, « Ne vous méprenez pas, j’adore Pizza Hut… mais plutôt être déjà célèbre. »

Summer a une suite sur TikTok.

Summer compte déjà 500 000 abonnés sur TikTok. Ses vidéos ont gagné plus de 9,8 millions de likes. Elle l’a taquinée AGT apparition dans plusieurs vidéos TikTok avant la diffusion de son audition dans l’épisode du 1er août.

L’été a fait une pause dans la musique.

Summer révélé dans une interview avec Le magazine à la mode qu’elle a pris une « pause d’un an dans la production de musique » pour travailler sur sa santé mentale. « Cela a changé ma vie et m’a donné plus de motivation pour continuer avec la musique. Rien ne se passera tout de suite et c’est la raison pour laquelle vous devriez continuer à pousser. La musique est une chose énorme pour ce monde et nous avons besoin d’artistes plus talentueux », a-t-elle déclaré.

Summer a grandi dans l’Ohio.

Summer est originaire de l’Ohio. Dans son entretien avec Le magazine à la modeSummer a dit que «Mitrailleuse Kelly a été une grande inspiration de l’Ohio à cause de ses paroles, il est venu [sic] avec ces derniers temps.

