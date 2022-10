Qui est Suella Braverman ? Le ministre de l’Intérieur qui est revenu au cabinet six jours après sa démission

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Suella Braverman a fait un retour controversé au Cabinet après avoir été reconduite au poste de ministre de l’Intérieur par le Premier ministre Rishi Sunak.

Elle revient au sommet du classement six jours seulement après avoir été forcée de démissionner pour une grave violation de la sécurité.

Le parti travailliste a critiqué cette nomination, la secrétaire d’Etat à l’Intérieur fantôme Yvette Cooper accusant M. Sunak de faire passer ses propres intérêts politiques avant les intérêts du pays.

“Il vient de nommer à nouveau Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur une semaine après sa démission pour violation du code ministériel, manquements à la sécurité, envoi d’informations gouvernementales sensibles par des canaux personnels non autorisés et après des semaines de désaccords publics incessants avec d’autres ministres du cabinet”, a-t-elle déclaré. a dit.

Mme Braverman est une fervente Brexiteer et une figure de proue de la droite conservatrice que M. Sunak aura voulu rallier à son cabinet d’unité.

Mais que savons-nous de Mme Braverman, qui n’a duré que 44 jours en tant que secrétaire à la maison de Liz Truss ?

Nous la regardons monter, descendre et remonter.

De Cambridge à député conservateur

Née Sue-Ellen Cassiana Fernandes à Harrow le 3 avril 1980, ses parents Christie et Uma Fernandes sont arrivés en Grande-Bretagne dans les années 1960 respectivement en provenance du Kenya et de Maurice mais sont d’origine indienne. Son père travaillait pour une association de logement et sa mère était infirmière devenue conseillère à Brent.

Mme Braverman a grandi à Wembley, a fréquenté la Heathfield School de Pinner et a ensuite étudié le droit au Queens ‘College de Cambridge, où elle a également été présidente de la Cambridge University Conservative Association.

(Télévision du Parlement)

Elle a ensuite passé deux ans à étudier en France grâce aux opportunités offertes par le programme Erasmus – auquel le Royaume-Uni ne participe plus à la suite de son retrait de l’UE, une cause qu’elle continue néanmoins de défendre – en obtenant une maîtrise en sciences européennes et Droit français à l’Université Panthéon-Sorbonne.

Mme Braverman a été admise au barreau de Middle Temple en 2005, spécialisée dans les litiges commerciaux, le contrôle judiciaire, l’immigration et le droit de l’urbanisme, tout en se présentant également à Leicester East lors des élections générales de cette année-là, perdant face à Keith Vaz du Labour.

Elle a de nouveau échoué à Bexhill et Battle cinq ans plus tard, avant de finalement remporter un siège à Fareham, Hampshire, en 2015, qu’elle occupe depuis.

Devenir procureur général

De 2015 à 2017, elle a siégé à une série de commissions parlementaires restreintes soutenant l’éducation et la littératie financière tout en faisant campagne pour la cause Leave.

Après le référendum sur le Brexit, elle est devenue présidente du Groupe de recherche européen de droite au sein du Parti conservateur, avant que sa promotion au poste de secrétaire privé parlementaire au Trésor ne la voit remplacée par Jacob Rees-Mogg.

Le remaniement de janvier 2018 l’a vue devenir sous-secrétaire d’État parlementaire pour avoir quitté l’Union européenne, bien qu’elle ait démissionné en novembre suivant aux côtés de Dominic Raab et d’autres “Spartiates” pour protester contre le projet d’accord de Theresa May sur le Brexit.

Cette même année, elle épouse Rael Braverman, cadre chez Mercedes-Benz.

(AFP/Getty)

Après un autre remaniement en février 2020, elle a succédé à Geoffrey Cox au poste de procureure générale, servant jusqu’en mars 2021 avant de prendre un congé de maternité, puis de reprendre ses fonctions en septembre dernier après l’intervention de Michael Lewis.

Elle a été critiquée pour son inexpérience lorsqu’elle a reçu le poste pour la première fois et a suscité une nouvelle controverse sur une ingérence politique présumée, notamment sur les militants qui ont jeté une statue du marchand d’esclaves Edward Colston dans le port de Bristol en juin 2020 et sur les projets de M. Johnson de déchirer le Protocole d’Irlande du Nord.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme est intervenue en juin pour justifier un vol d’expulsion prévu envoyant des demandeurs d’asile au Rwanda, Mme Braverman a répondu en disant qu’il était “temps d’achever le Brexit et de laisser le peuple britannique décider qui peut et ne peut pas rester dans notre pays”. , faisant part de ses “réserves importantes” sur ce qu’elle appelle avec dérision l’influence persistante du “Tribunal de Strasbourg”.

Affrontements de guerre culturelle

Mme Braveman a suscité de la chaleur pour ses commentaires dans des interviews, notamment un article dans Les temps cet été où elle a exprimé sa fierté d’être “un enfant de l’empire britannique”.

Elle a soutenu que l’empire avait été une «force du bien» et a appelé les écoles à ne pas «se plier» aux enfants trans, citant son admiration pour Harry Potter l’auteur JK Rowling, qu’elle a qualifiée d'”héroïne” pour sa position sur la question.

“Si je me fais troller et que je provoque une mauvaise réponse sur Twitter, je sais que je fais ce qu’il faut”, a-t-elle déclaré au journal, anticipant le contrecoup que ses provocations invitaient chaleureusement.

« Twitter est un égout de bile de gauche. L’empilement d’extrême gauche est souvent une conséquence de valeurs conservatrices saines.

En juillet, elle a déclaré que la raison pour laquelle le Brexit se retournait économiquement était que certains fonctionnaires avec un “parti pris pour rester” étaient résister activement à la mise en œuvre des réformes comme ils ne pouvaient pas imaginer “la vie en dehors de l’UE”, une remarque complotiste avec plus qu’un soupçon de paranoïa trumpienne “d’État profond” à ce sujet.

(Reuters)

Candidature à la direction des conservateurs

Quelque 12 heures avant que Boris Johnson accepte enfin l’inévitable et annonce qu’il quitte ses fonctions de Premier ministre en juillet, la première candidate à lui succéder s’était déjà fait connaître.

La procureure générale de l’époque, Mme Braverman, a déclaré qu’elle prévoyait de rester à son poste pour le plus grand bien du pays, mais a dénoncé M. Johnson pour sa mauvaise gestion du scandale de harcèlement sexuel de Chris Pincher qui a finalement prouvé sa perte.

Le Premier ministre s’était conduit “de manière épouvantable”, a déclaré Mme Braverman, ajoutant: “La balance a maintenant penché en faveur de dire que le Premier ministre – cela me fait mal de le dire – mais il est temps de partir.”

Elle a ensuite signalé sa propre intention de se présenter à la direction en disant: «J’aime ce pays, mes parents sont venus ici sans rien et c’est la Grande-Bretagne qui leur a donné espoir, sécurité et opportunité.

“Ce pays m’a offert des opportunités incroyables dans l’éducation et dans ma carrière. J’ai une dette de gratitude envers ce pays et être Premier ministre serait le plus grand honneur, alors oui, je vais essayer.

Quelques heures après le discours de démission peu aimable de M. Johnson l’après-midi suivant, elle avait déjà un compte Twitter faisant la promotion de sa campagne.

Une foule d’autres candidats se sont rapidement déclarés et Mme Braverman s’est rapidement retrouvée hors course, mais elle avait certainement ses partisans à droite du parti, attirés par son soutien passionné au Brexit et sa volonté de balancer une hache dans les guerres culturelles, facilement dénonçant à chaque occasion les « absurdités éveillées ».

(APE)

Nomination au secrétariat à domicile

Mme Braverman a été nommée secrétaire à l’intérieur par l’éventuelle gagnante Mme Truss en septembre, remplaçant la profondément impopulaire Priti Patel.

En quelques jours, elle a dit aux fonctionnaires que sa priorité absolue dans son travail était de bloquer l’immigration clandestine transmanche.

Avec sa répression intransigeante contre les manifestants pour le climat, Mme Braverman a continué d’être un porte-drapeau de la droite conservatrice.

Au cours de son court mandat, Mme Braveman s’est heurtée au Premier ministre au sujet de l’immigration, rompant avec la ligne gouvernementale en disant qu’elle voulait un retour à l’objectif de David Cameron de moins de 100 000 nouveaux arrivants par an.

Et elle a soulevé la colère mardi en blâmant les manifestations climatiques perturbatrices sur “Gardien-lire du tofu-manger des wokerati », suscitant la confusion et la moquerie des gens soulignant que le tofu ne menace guère la paix dans les rues.

Quitte suite à un e-mail « erroné »

Après seulement six semaines au poste de ministre de l’Intérieur, elle a démissionné.

Mme Braverman a affirmé avoir commis une “erreur” en envoyant un document officiel à partir de son compte de messagerie personnel.

Mais alors qu’elle se retirait, Mme Braverman n’a pas pu s’empêcher de fouiller son ancien patron.

Dans une lettre de démission accablante, elle a écrit : « Les affaires du gouvernement reposent sur le fait que les gens acceptent la responsabilité de leurs erreurs.

« Prétendre que nous n’avons pas fait d’erreurs, continuer comme si nous ne pouvions pas voir que nous les avons commises et espérer que les choses se passeront comme par magie n’est pas une politique sérieuse.

“Non seulement nous avons rompu les promesses clés qui ont été promises à nos électeurs, mais j’ai de sérieuses inquiétudes quant à l’engagement de ce gouvernement à honorer les engagements du manifeste, tels que la réduction du nombre global de migrations et l’arrêt de la migration illégale, en particulier les traversées dangereuses de petits bateaux.”

De retour en tant que secrétaire à domicile

Mme Braverman a fait un retour spectaculaire en tant que secrétaire à l’intérieur quelques jours seulement après avoir démissionné de son poste sous le gouvernement de Mme Truss.

Elle a été accueillie par M. Sunak lors de ses premières nominations au cabinet en tant que Premier ministre. Sa nomination a provoqué des réactions négatives de la part des travaillistes et des Lib Dems, qui affirment que M. Sunak a déjà renié sa promesse de restaurer “l’intégrité” en réintégrant Mme Braverman.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a été contraint de défendre la nomination auprès des médias, affirmant que Mme Braverman avait un “agenda très clair” que le Premier ministre souhaite voir livré.

La secrétaire à l’éducation fantôme du travail, Bridget Phillipson, a accusé M. Sunak d’avoir conclu un “accord sale” avec Mme Braverman, au milieu de rumeurs selon lesquelles Mme Braverman aurait fait de la récupération de son poste de secrétaire à l’intérieur une condition de son approbation de M. Sunak dans la course à la direction.