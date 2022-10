Qui est Sue Cleaver de I’m A Celebrity ?

SUE CLEAVER, connue par beaucoup sous le nom d’Eileen Grimshaw, devrait jouer cette année dans I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici !

Apprenons à en savoir plus sur Coronation Street et sur la future star de I’m A Celebrity.

Qui est Sue Cleaver ?

Sue Cleaver est une actrice britannique de Watford née le 2 septembre 1963.

Elle a étudié à la Manchester Metropolitan School of Theatre et a obtenu son premier rôle à la télévision dans un épisode de A Touch of Frost.

Loin des caméras, Sue est également psychothérapeute stagiaire.

Les commentaires de nombreuses co-stars sur sa qualité d’auditeur l’ont incitée à suivre ce cheminement de carrière parallèlement à sa carrière d’actrice.

Elle est également mécène de l’association caritative When You Wish Upon a Star.

Cette association a pour but de réaliser les rêves d’enfants atteints de maladies menaçantes.

Qui joue Sue Cleaver dans Coronation Street ?

Sue Cleaver incarne le rôle d’Eileen Grimshaw dans Coronation Street depuis 2000.

Elle a pris une courte pause du rôle en 2018, mais elle est revenue pour continuer à jouer le rôle d’Eileen dont la mère célibataire de Jason et Todd.

Eileen s’implique dans plusieurs relations grâce à sa personnalité terre-à-terre.

Tout au long de la série, elle a été dans une querelle continue avec Gail Platt, qui est jouée par Helen Worth.





Ils se sont battus dans la rue et se sont insultés quand ils se sont croisés.

L’un de ses meilleurs amis est son patron Steve McDonald, joué par Simon Gregson – qui a également joué dans I’m A Celebrity.

Eileen travaille avec la compagnie de taxis, Street Cars, ayant obtenu le poste lorsqu’elle a sauté dans un taxi lors de sa première apparition dans l’émission.

Eileen Grimshaw est sûrement une favorite des fans, et les téléspectateurs la ressentent à cause des nombreuses relations ratées dans lesquelles elle était.

Dans quels autres films et émissions de télévision Sue Cleaver est-elle apparue ?

En 1998, elle a joué le rôle de Standish dans The Cops et un an après, elle a endossé le rôle de Glenda, la livreuse de pain, dans l’émission comique Dinnerladies.

Elle est également apparue en tant que PC Sylvia Holland dans This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper en 2000.

Sue Cleaver a-t-elle des enfants ?

Sue Cleaver a été mariée pendant 10 ans à James Quinn de 1993 à 2003.

Ensemble, ils ont eu un fils appelé Elliot.