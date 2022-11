Qui est Stuart, le frère de Scarlette Douglas ?

Scarlette Douglas de I’M A Celebrity est connue pour avoir présenté Worst House On The Street avec son frère Stuart.

Mais saviez-vous que son frère était un ancien footballeur professionnel ? Voici tout ce qu’il y a à savoir.

Créatif sous les feux de la rampe

Le frère de Scarlette est le footballeur à la retraite Stuart Douglas[/caption]

Qui est Stuart Douglas ?

Stuart Anthony Douglas est un footballeur anglais à la retraite.

Il est né le 9 avril 1978 à Enfield, Londres.

Douglas a commencé sa carrière avec Luton Town en tant que jeune joueur et a ensuite fait 173 apparitions dans toutes les compétitions pour les Hatters.

Il a ensuite passé du temps en prêt à Oxford United et Rushden & Diamonds avant d’être libéré à la fin de la saison 2001-02, déménageant à Boston United en août 2002.

En 2004, il quitte Boston pour aller en Finlande jouer pour RoPS avant de retourner en Angleterre avec Dagenham & Redbridge.

En février 2010, il a rejoint les dirigeants de la Conférence Sud du comté de Newport.

Il a fait ses débuts pour le club en tant que remplaçant à la place de Craig Reid lors d’une victoire 4-0 contre Hampton & Richmond Borough le même mois.

Douglas a fait un total de six apparitions au cours de sa période de prêt, avant de retourner à Bath en mars 2010.





En août 2010, Douglas a été libéré après une période de pré-saison réussie.

Il a terminé sa carrière de joueur avec les champions de la Wessex League, Poole Town, marquant deux fois lors de ses débuts avec les Dolphins lors d’une victoire sur Alton Town.

En octobre 2020, il a été nommé physiothérapeute en chef par Neal Ardley.

Il a également servi les managers de l’AFC Wimbledon Wally Downes et Glyn Hodges.

Quand a-t-il travaillé avec sa soeur Scarlette ?

Worst House n’est pas la seule série immobilière sur laquelle Scarlette et Stuart ont travaillé.

Le duo a également dirigé Flipping Fast, aux côtés de George Clarke.

Le format du concours immobilier sur Channel 4 concerne les promoteurs qui espèrent démarrer leur propre entreprise immobilière.

Stuart et Scarlette sont également apparus ensemble sur nos écrans de télévision dans une édition spéciale de Love It Or List It de Kirstie Allsopp et Phil Spencer.

Cela faisait partie du projet Black to Front de Channel 4 en septembre 2021.

Est-il marié et a-t-il des enfants ?

On ne sait pas si Douglas est marié.

Cependant, il a trois fils nommés Marley, Tee-jay et Ocean.

Il a également une fille appelée Ava-Rae.