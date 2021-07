Qui est Steve Whitehurst et a-t-il le plus gros pénis du monde ?

STEVE Whitehurst a été accusé de vol à l’étalage après que le personnel a vu un renflement suspect dans son jean – mais il s’est avéré qu’il s’agissait de son todger de 10 pouces.

Steve a montré à la sécurité son membre après qu’une directrice ait sonné l’alarme.

Qui est Steve Whitehurst ?

Steve Whitehurst est un monteur de fenêtres de Stoke-on-Trent.

Il avait acheté des articles pour 400 £ chez Scotts Menswear, avec sa petite amie Mandy Shenton et son petit-fils de 18 mois.

Mais les choses ont culminé à la caisse lorsque le gérant du magasin a posé des questions sur son renflement.

Steve, qui prétend qu’il doit souvent retrousser sa virilité, a déclaré : « J’avais un jean très serré ce jour-là et il y avait un renflement, oui, mais ce n’est pas illégal. Je ne peux pas aider la façon dont je suis fait.

« Le directeur a commencé à se disputer avec moi. Elle ne le lâcherait pas. Je n’arrêtais pas de lui dire que c’était mon pénis.

« Finalement, j’ai laissé tomber mon pantalon devant tout le monde et je suis resté là dans mon caleçon et j’ai dit: » Tu vois, je n’ai rien à cacher « .

« Mais cela ne la satisfaisait pas. Elle n’arrêtait pas de dire : « Qu’est-ce que c’est que cette bosse ? »

Il a déclaré qu’il s’était ensuite rendu dans une cabine avec un agent de sécurité masculin dans son magasin local à Stoke-on-Trent.

Steve se souvient : « J’ai laissé tomber mes boxers. Il secoua la tête et sortit en courant et parla avec le directeur. Je l’ai entendue dire : ‘S’il te plaît, dis-moi qu’il a quelque chose là-dessous’ et le gars a dit ‘Non’.

Il a qualifié la sortie de dimanche dernier d' »expérience la plus folle de ma vie » et s’est plaint à l’entreprise, détenue par JD Sports.

Mandy a déclaré: «C’était tellement humiliant. Ce qu’ils ont fait à Steve était dégoûtant.

Quelle est la taille du pénis de Steve Whitehurst ?

Steve Whitehurst a un pénis de 10 pouces.

Selon les données du NHS, la taille moyenne du pénis au Royaume-Uni est de 5,1 pouces (13 cm) lorsqu’il est « doux et légèrement étiré ».

Mais même avoir juste quelques centimètres de plus dans le rayon des pantalons peut être un problème.

Certains gars de plus de neuf pouces disent que leurs relations ont ruiné à cause de relations sexuelles douloureuses et qu’ils ont même dû se procurer des vêtements spécialement adaptés à leurs besoins.

Pourquoi le pénis de Steve Whitehurst est-il si gros ?

Le pénis de Steve Whitehurst semble être naturellement grand.

Au cours de sa prétendue épreuve de vol à l’étalage, des sources ont souligné que le personnel n’avait jamais demandé à Steve de s’exposer et l’avait accusé d’être devenu « agressif ».

Un témoin a déclaré : « Le personnel avait de bonnes raisons de le soupçonner.

« Il ramassait et déposait beaucoup d’objets.

«Ils ont trouvé une étiquette électronique manquante dans une veste qu’il a essayée, puis ont repéré un gros renflement dans son pantalon.

«Quand ils l’ont coincé, il est devenu très violent.

« Il a ensuite laissé tomber son pantalon, mais le renflement était beaucoup plus petit que le personnel ne s’en souvenait. Personne ne lui a jamais demandé d’aller dans une cabine pour se révéler – il l’a fait de son propre gré.

JD Sports a déclaré : « Le client en question avait un comportement suspect et, lorsque le gérant du magasin a confronté le client, il est devenu abusif.

« À aucun moment, un collègue n’a demandé au client de retirer des vêtements. »

Steve Whitehurst a-t-il le plus gros pénis du monde ?

Steve Whitehurst n’a pas le plus gros pénis du monde.

Jonah Falcon a le plus gros pénis du monde à 13,5 pouces.

Le pénis de Jonah est « naturellement » grand, dit-il.

Jonah, qui vit à Hollywood, a fait rougir Holly Willoughby lors de son apparition dans This Morning en 2012 et a expliqué qu’il avait une circonférence de huit pouces.

Il mesure entre huit et neuf pouces de longueur lorsqu’il est flasque.

Il a déclaré: «Quand je suis complètement dur, je mesure 13 pouces et demi avec un diamètre de sept pouces et demi à huit pouces. C’est plus épais que mon poignet. »