STEVE Bannon, qui était stratège en chef de Donald Trump et avait été accusé de fraude, a été gracié par le président sortant.

Les enquêteurs disent Bannon et trois autres ont arnaqué les donateurs à un programme de collecte de fonds en ligne pour construire un mur frontalier sud.

Qui est Stephen Bannon?

Stephen Bannon a été décrit comme le « l’agent politique le plus dangereux d’Amérique. «

L’homme de 66 ans est né dans une famille pauvre de Norfolk, Virginie, en 1953.

Il s’est inscrit dans la marine après avoir quitté l’université et a passé quatre ans en mer à bord d’un destroyer.

Après avoir quitté la marine, Bannon a fréquenté la Harvard Business School, où il a obtenu un MBA, avant de décrocher un emploi chez Goldman Sachs.

Il quitte l’entreprise en 1990 et crée Bannon & Co – une banque d’investissement spécialisée dans les médias.

Son entreprise a fini par travailler sur le financement des studios de MGM et gérer les acquisitions lorsque Polygram Records s’est lancé dans le secteur du cinéma.

Il a également fini avec une part dans Seinfeld et a produit des films dont Titus d’Anthony Hopkins en 1999, nominé aux Oscars.

Depuis mars 2012, Bannon était président exécutif de Breitbart News.

Sous sa direction, l’entreprise est devenue plus d’extrême droite et nationaliste.

Bannon a également réalisé Torchbearer, qui suit la star controversée de Duck Dynasty Phil Robertson.

Le partisan de Trump a déclaré que l’homosexualité était un péché et a été cité comme le Breitbart Defender of the First Amendment Award 2015.

Pourquoi Steve Bannon a-t-il été arrêté?

Bannon et trois autres escroqué des donateurs à un programme de collecte de fonds en ligne, selon les autorités.

L’acte d’accusation allègue que Bannon a reçu plus d’un million de dollars lui-même, en utilisant certains pour payer secrètement le co-accusé, Brian Kolfage, le fondateur du projet, et pour couvrir des centaines de milliers de dollars de dépenses personnelles de Bannon.

Les procureurs affirment que Bannon a promis que 100% de l’argent donné serait utilisé pour le projet, mais les accusés ont collectivement utilisé des centaines de milliers de dollars d’une manière incompatible avec les représentations publiques de l’organisation.

Les accusations comprenaient un complot en vue de commettre une fraude électronique et un complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

Bannon a été arrêté sur un bateau au large de la côte est du Connecticut, selon CNN.

Bannon a nié les accusations.

Le pardon annule les poursuites et élimine effectivement toute perspective de sanction.

Pourquoi Donald Trump a-t-il pardonné à Steve Bannon?

Bannon, qui a affronté d’autres grands conseillers, a été expulsé après moins d’un an. Et sa rupture avec Trump s’est approfondie après avoir été cité dans un livre de 2018 faisant des remarques critiques sur certains des enfants adultes de Trump.

Bannon s’est excusé et a rapidement démissionné de son poste de président de Breitbart.

Lui et Trump se sont récemment réconciliés.

« Le président Trump a accordé un pardon complet à Stephen Bannon. Les procureurs ont poursuivi M. Bannon pour des accusations de fraude découlant de son implication dans un projet politique », lit-on dans le communiqué de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. « M. Bannon a été un leader important du mouvement conservateur et est connu pour sa perspicacité politique. »

Trump était impatient de pardonner à son ancien assistant après avoir récemment renoué avec lui alors qu’il aidait à entretenir les théories du complot de Trump sur l’élection.

Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans de longue date, y compris son ancien président de campagne, Paul Manafort; Charles Kushner, le père de son gendre; son ami et conseiller de longue date Roger Stone; et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Combien vaut Steve Bannon?

On pense que Bannon a amassé une fortune comprise entre 20 et 48 millions de dollars.

Forbes a rapporté que la plus grande participation individuelle de Bannon, d’une valeur comprise entre 5 et 25 millions de dollars, est son cabinet de conseil, Bannon Strategic Advisors.

Sa société cinématographique, Bannon Film Industries, vaut entre 1 et 5 millions de dollars.

En 2016, l’entreprise a lancé Clinton Cash, un film cinglant basé sur le livre Clinton Cash: L’histoire inédite de comment et pourquoi les gouvernements et les entreprises étrangers ont contribué à rendre Bill et Hillary riches.

Avant de commencer à travailler pour Trump, il a été révélé qu’il recevait un salaire de 191000 dollars de Breitbart en 2016.

Qu’est-ce que le mouvement?

Bannon a fondé The Movement en 2017 afin de promouvoir le nationalisme économique et le populisme de droite en Europe.

L’organisation devrait embaucher dix employés à plein temps à Bruxelles avant les élections au Parlement européen en 2019.

Le motif du groupe est de persuader les pays de l’UE de voter parmi les candidats les plus alignés sur les vues protectionnistes et conservatrices du Mouvement.

Bien qu’il ait attiré l’attention du leader néerlandais de l’opposition Geert Wilders, aux côtés de Luigi Di Maio, leader du parti eurosceptique italien M5S, le Mouvement a été boudé par d’autres partis populistes.

Alternative pour l’Allemagne Alexander Gauland l’a rejetée comme une conception américaine et critiqué ses projections.

L’UKIP a insisté sur le fait que son parti n’a aucune intention de rejoindre le Mouvement et que l’UKIP «ne rentre pas» dans les propositions de Bannon.

Quand Steve Bannon a-t-il été embauché par Donald Trump?

Bannon a été nommé directeur général de la campagne présidentielle de Trump le 17 août 2016. Le choix a été célébré par l’ancien dirigeant du KKK David Duke.

À la suite de sa victoire électorale, Trump a embauché Bannon pour devenir son stratège en chef et conseiller principal dans un mouvement qui a suscité de vives critiques.

John Weaver, un consultant politique républicain qui était le stratège en chef de John Kasich, a tweeté: « L’extrême droite raciste et fasciste est représentée sur les traces du Bureau ovale. Soyez très vigilant en Amérique. »

Dan Pfeiffer, ancien conseiller principal du président Barack Obama, a noté: «La nation expire parce que le nationaliste blanc n’obtient que le deuxième poste le plus influent à la Maison Blanche.»

Le lendemain de la mise en œuvre par Trump de son interdiction de voyager controversée qui affectait sept pays à majorité musulmane, Bannon a obtenu un siège au Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Bannon figurait auparavant sur la couverture du magazine TIME avec le titre «The Great Manipulator».

La publication a également posé la question « Steven Bannon est-il le deuxième homme le plus puissant du monde? » avec de nombreux commentateurs spéculant qu’il était le moteur de certaines des mesures politiques les plus controversées de Trump.

Bannon aurait été limogé de la Maison Blanche par Donald Trump lui-même en août 2017.

Pourquoi les gens ne voulaient-ils pas de Stephen Bannon comme stratège en chef?

Bannon a été accusé d’être un antisémite et un extrémiste d’extrême droite.

Son ex-épouse Mary-Louise Piccard a déclaré dans des documents judiciaires déposés en 2007 qu’il ne voulait pas que ses filles «aillent à l’école avec des juifs», ce que Bannon a nié.

Après la victoire choquante de Trump aux élections, Bannon a fait l’éloge du méchant Star Wars Dark Vador dans une interview dans laquelle il a proclamé « l’obscurité est bonne ».

Il a ajouté: « Dick Cheney. Dark Vador. Satan. C’est le pouvoir. »

Moins d’une semaine après la prestation de serment de Trump, Bannon a utilisé une interview pour attaquer les médias grand public aux États-Unis après que son patron ait déclenché une dispute publique sur la foule lors de son investiture.

Il a déclaré: «Les médias devraient être embarrassés et humiliés et garder la bouche fermée et simplement écouter pendant un moment.

«Je veux que vous citiez ceci. Les médias ici sont le parti d’opposition. Ils ne comprennent pas ce pays. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi Donald Trump est le président des États-Unis.

Au début des années 2000, Bannon a commencé à travailler sur plus de documentaires.

Il a écrit, coproduit et réalisé son propre film en 2004, In The Face Of Evil: Reagan’s War In Word And Deed.

Bannon a crédité Reagan d’avoir stimulé sa propre vision politique dans le passé.

Il a déclaré l’année dernière: «Je viens d’une famille de cols bleus, irlandais catholique, pro-Kennedy et pro-syndicale de démocrates.

«Je n’étais pas politique jusqu’à ce que je sois entré dans le service et que je voyais à quel point Jimmy Carter foutait les choses. Je suis devenu un grand admirateur de Reagan. Je le suis toujours.

« Mais ce qui m’a retourné contre l’establishment tout entier était de revenir de diriger des entreprises en Asie en 2008 et de voir que Bush avait aussi mal foutu que Carter. Le pays tout entier était un désastre. »

Sous sa direction, Breitbart a poussé un agenda nationaliste et anti-établissement et est devenu l’un des principaux débouchés de la soi-disant alt-droite – un mouvement souvent qualifié d’extrême droite avec un « élément nationaliste blanc » qui s’oppose au multiculturalisme et défend » Valeurs occidentales « .

Voici quelques exemples de titres sur le site: « Préférez-vous que votre enfant ait un féminisme ou un cancer? » et « Le contrôle des naissances rend les femmes peu attrayantes et folles« .

Ces deux articles ont été écrits par le polémiste britannique résident de Breitbart, Milo Yiannopoulos.

En avril 1995, Bannon a épousé sa deuxième épouse Mary-Louise Piccard, qui l’a accusé de violence domestique moins d’un an plus tard.

Les accusations ont par la suite été abandonnées lorsque son désormais ex-femme ne s’est pas présentée au tribunal.

Pourquoi Bannon a-t-il quitté Breitbart News?

Dans sa première interview depuis son départ de la Maison Blanche, Bannon n’a pas perdu de temps pour exprimer sa loyauté envers Trump.

Bannon, qui a également révélé qu’il était revenu pour diriger Breitbart, a déclaré qu’il continuerait à se battre et à faire campagne pour l’agenda populiste qui a conduit Trump au pouvoir.

Il a dit: « J’ai repris mes armes. C’est Bannon le Barbare. »

Après le départ de Bannon, Trump a tweeté: « Je tiens à remercier Steve Bannon pour son service. Il est venu à la campagne lors de ma course contre Crooked Hillary Clinton – c’était super! Merci S. »

Après être revenu à Breitbart après avoir quitté la Maison Blanche, il a quitté l’entreprise en janvier 2018 après que des remarques controversées sur la famille de Trump aient été révélées dans le livre de Michael Wolff, Fire and Fury.

Dans une histoire publiée sur Breitbart site Web, il a été annoncé: «Stephen K Bannon a quitté Breitbart News Network, où il occupait le poste de président exécutif depuis 2012. Bannon et Breitbart travailleront ensemble pour une transition harmonieuse et ordonnée.»

Bannon a déclaré: «Je suis fier de ce que l’équipe Breitbart a accompli en si peu de temps pour créer une plateforme d’information de classe mondiale.»

Plus récemment, il a parcouru le monde à la rencontre de mouvements ultra conservateurs ou populistes.

Dans une interview du Sunday Times, il a commenté la politique britannique, affirmant que Tory Boris Johnson – critiqué pour avoir comparé des femmes en burqa pleine face à des boîtes aux lettres – ferait un «grand Premier ministre».

Plus controversé Tommy Robinson, fondateur de la défunte English Defence League.

Il a comparé Robinson, 35 ans, au rappeur Kanye West, le décrivant comme une étoile montante et une «force de la nature».