Qui est Steve Bannon et a-t-il été inculpé ? – Le soleil

L’ancien stratège en chef de DONALD Trump, Steve Bannon, a fait face à un certain nombre de problèmes juridiques au fil des ans.

Outre sa carrière politique et au sein de l’administration Trump, Bannon a fait la une des journaux pour son arrestation et son procès en justice lié aux manifestations du 6 janvier au Capitole américain.

Le 12 novembre 2021, Steve Bannon a été inculpé pour son implication présumée dans les émeutes du Capitole américain du 6 janvier Crédit : Reuters

Qui est Steve Bannon ?

Né le 27 novembre 1953, Bannon est connu comme un dirigeant des médias américains et un stratège politique.

Il est également un ancien banquier d’investissement, qui a été stratège en chef de la Maison Blanche sous l’administration Trump.

Avant ses débuts en politique, le natif de Norfolk, en Virginie, s’est engagé dans la marine après avoir quitté l’université et a passé quatre ans en mer à bord d’un destroyer.

Après avoir quitté la marine, Bannon a fréquenté la Harvard Business School, où il a obtenu un MBA, avant de décrocher un emploi chez Goldman Sachs.

Il a quitté l’entreprise en 1990 et a lancé Bannon & Co – une banque d’investissement boutique spécialisée dans les médias.

Son entreprise a fini par travailler sur le financement du studio de MGM et sur la gestion des acquisitions lorsque Polygram Records est entré dans le secteur du cinéma.

Il s’est également retrouvé avec une part de Seinfeld et a produit des films dont Titus, nominé aux Oscars en 1999, d’Anthony Hopkins.

En août 2020, Bannon a été arrêté pour avoir fraudé des donateurs dans le cadre d’un projet de mur frontalier, mais il a ensuite été gracié par l’ancien président avant de quitter ses fonctions.

Steve Bannon a-t-il été inculpé ?

Le 12 novembre 2021, Bannon a été inculpé par un grand jury fédéral pour outrage au Congrès.

Le lundi suivant, le 15 novembre, Bannon s’est rendu aux autorités et a été placé en garde à vue.

La décision intervient après que la Chambre des représentants a voté pour tenir Bannon pour outrage criminel au Congrès après avoir refusé de remettre des documents liés aux émeutes du Capitole du 6 janvier, malgré l’émission d’une assignation à comparaître.

Bannon a revendiqué le “privilège exécutif” à l’époque, déclarant qu’il avait été chargé par Trump de ne pas le faire.

“Les privilèges exécutifs appartiennent au président Trump”, ont fait valoir les avocats de Bannon devant le comité.

“Nous devons accepter sa direction et honorer son invocation du privilège exécutif.”

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quelle sera l’issue de cet acte d’accusation.

Le 18 juillet 2022, la sélection du jury a commencé pour le procès pour outrage au Congrès de Bannon.

Pourquoi Donald Trump a-t-il gracié Steve Bannon ?

Bannon a été le stratège en chef de la Maison Blanche pendant les sept premiers mois du mandat de Trump avant d’être expulsé.

La scission avec Trump s’est ensuite approfondie après que Bannon a été cité dans un livre de 2018, où il a fait des remarques critiques sur certains des enfants adultes de Trump.

Bannon s’est excusé et a rapidement démissionné de son poste de président de Breitbart.

Bannon et Trump se sont réconciliés et le dernier jour du mandat du président, il a gracié son ancien stratège.

La déclaration de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, se lit comme suit : “Le président Trump a accordé un pardon complet à Stephen Bannon.

“Les procureurs ont poursuivi M. Bannon avec des accusations liées à la fraude découlant de son implication dans un projet politique.

“M. Bannon a été un dirigeant important du mouvement conservateur et est connu pour son sens politique.”

Trump était impatient de pardonner à son ancien assistant après avoir renoué avec lui alors qu’il aidait à éventer ses théories du complot sur l’élection.

Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans de longue date, dont son ancien président de campagne, Paul Manafort ; Charles Kushner, le père de son gendre ; son ami et conseiller de longue date Roger Stone; et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Quand Steve Bannon a-t-il été embauché par Donald Trump ?

Bannon a été nommé directeur général de la campagne présidentielle de Trump le 17 août 2016.

Le choix a été célébré par l’ancien dirigeant du KKK, David Duke.

Après sa victoire électorale, Trump a embauché Bannon pour devenir son stratège en chef et conseiller principal dans une décision qui a suscité de vives critiques.

John Weaver, un consultant politique républicain qui était le stratège en chef de John Kasich, a tweeté: “L’extrême droite raciste et fasciste est représentée sur les traces du bureau ovale. Soyez très vigilant en Amérique.”

Dan Pfeiffer, ancien conseiller principal du président Barack Obama, a noté : « La nation exhale parce que le nationaliste blanc n’obtient que le deuxième poste le plus influent à la Maison Blanche.

Le lendemain de la mise en œuvre par Trump de son interdiction de voyager controversée qui a touché sept pays à majorité musulmane, Bannon a obtenu un siège au Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Bannon figurait auparavant sur la couverture du magazine TIME avec le titre “The Great Manipulator”.

La publication posait également la question “Est-ce que Steven Bannon est le deuxième homme le plus puissant du monde?” avec de nombreux commentateurs spéculant qu’il était le moteur de certains des mouvements politiques les plus controversés de Trump.

Bannon aurait été limogé de la Maison Blanche par Donald Trump lui-même en août 2017.

À la fin de sa présidence, Trump a gracié Steve Bannon pour des accusations de fraude antérieures Crédit : AFP

Pourquoi Bannon a-t-il quitté Breitbart News ?

Dans sa première interview depuis son départ de la Maison Blanche, Bannon n’a pas perdu de temps pour exprimer sa loyauté envers Trump.

Bannon, qui a également révélé qu’il était revenu à la tête de Breitbart, a déclaré qu’il continuerait à se battre et à faire campagne pour l’agenda populiste qui a porté Trump au pouvoir.

Il a dit : « J’ai récupéré mes armes. C’est Bannon le Barbare.

Après le départ de Bannon, Trump a tweeté : “Je tiens à remercier Steve Bannon pour ses services. Il est venu à la campagne lors de ma course contre Crooked Hillary Clinton – c’était génial ! Merci S.”

De retour à Breitbart après avoir quitté la Maison Blanche, il a quitté l’entreprise en janvier 2018 après que des remarques controversées sur la famille de Trump aient été révélées dans le livre de Michael Wolff Fire and Fury.

Dans un article publié sur le site Web de Breitbart, il a été annoncé : « Stephen K Bannon a quitté Breitbart News Network, où il occupait le poste de président exécutif depuis 2012. Bannon et Breitbart travailleront ensemble pour une transition harmonieuse et ordonnée.

Bannon a déclaré : « Je suis fier de ce que l’équipe Breitbart a accompli en si peu de temps pour créer une plateforme d’information de classe mondiale.