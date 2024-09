Qui est Steve Angeli ? Découvrez le quarterback remplaçant de 20 ans de Notre Dame

Les Fighting Irish ont plutôt bien commencé la saison 2024. Ils ont remporté leur premier match contre Texas A&M (23-13), puis perdu contre Northern IL (16-14). Les Irish se donnent à fond contre Purdue avec un score de 52-7 au cours du 3e quart-temps. Avec leur QB Riley Leonard à la barre, l’équipe fait beaucoup de bruit. Cependant, ne passons-nous pas à côté de quelqu’un ici ?

Voici Steve Angeli. Le quarterback remplaçant de 20 ans, qui a failli devenir le quarterback titulaire des Irish. Avec un taux de réussite de 77 % et 7 TDs, Angeli est relativement nouveau dans cette débâcle, mais il a déjà fait des progrès significatifs. Né et élevé à Westfield, dans le New Jersey, l’amour d’Angeli pour le football a commencé très jeune et a continué à grandir alors qu’il jouait pour le lycée catholique de Bergen pendant sa carrière au lycée. Ses parents, Janos et Stefanie, ont joué un rôle majeur en l’aidant à façonner sa carrière. De plus, les frères d’Angeli, Jack et Nick, l’ont aidé à devenir cool et serein sur le terrain. « Ses frères aînés étaient formidables » Janos l’avait mentionné lors d’une interview. Angeli a toujours admiré son frère, et ils ont fait en sorte que le jeune futur QB apprenne à ne pas laisser les choses l’affecter négativement.

Pensez-vous que Steve Angeli a ce qu’il faut pour devenir le quart-arrière titulaire de Notre Dame ?

Considéré comme un QB 3 étoiles par 247Sports et un QB 4 étoiles par ESPN, Angeli était prêt à impressionner les fans. C’est en 2022 que ce jeune talentueux a fait ses débuts contre UNLV. Par la suite, il a joué derrière Sam Hartman. Cependant, ce qui a fait tomber les fans amoureux de ce gars, ce sont les compétences qu’il a démontrées lors de son premier départ universitaire. Lors du Sun Bowl 2023, Angeli a réussi à marquer 3 TD et à obtenir 232 yards à son actif. Cela lui a permis d’emmener Notre Dame vers une victoire 40-8. Il n’est pas étonnant que les fans aient supplié Notre Dame de mettre Leonard sur le banc et de mettre Angeli sur le terrain.

Une demande acceptable concernant Steve Angeli

Riley Leonard n’est pas actuellement à 100% sur le terrain. C’est lors du match contre NIU qu’il s’est blessé à l’épaule. Cela a déclenché toute une discussion sur Internet pour savoir qui pourrait être le QB parfait pour remplacer Riley Leonard. Les fans ont rapidement suggéré que Steve Angeli assume ce rôle, mais le HC des Fighting Irish Marcus Freeman n’a pas bougé. « Aucune considération à ce sujet. Nous avons une grande confiance en Riley », Freeman aurait déclaré cela lors d’une interview alors qu’il parlait de la demande des fans.

La saison 2023 nous a déjà donné un aperçu de ce dont Steve était capable. Contre Tennessee State, Angeli a réussi à compléter 8 des 11 passes et à attraper 2 TDs, menant Notre Dame à une victoire 56-3. Contre Pittsburgh, il a réussi à verrouiller un autre touchdown et les Fighting Irish ont assuré le match avec une victoire 58-7. Angeli est en passe de devenir l’héritier parfait de Riley Leonard. Gardons espoir et attendons que ce gars-là touche enfin le gazon cette saison.