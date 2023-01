Qui est Stephen Mee ? | Le soleil

STEPHEN Mee était un nom notoire au Royaume-Uni dans les années 1980 et 1990.

Il a depuis changé sa vie après avoir été emprisonné pour ses crimes en 1996.

Stephen Mee est maintenant un artiste à succès après avoir étudié pour son baccalauréat en beaux-arts en prison Crédit : SkyTV

Qui est Stephen Mee ?

Stephen Mee est né en 1958 dans une famille nombreuse du nord de Manchester.

Sa mère souffrait de la maladie de Parkinson et son père était électricien.

Il était l’un des neuf enfants, bien que deux de ses frères et sœurs soient décédés en bas âge.

Sa famille avait du mal à joindre les deux bouts et à traverser la vie quotidienne.

Il était un artiste passionné dès son plus jeune âge. Il a commencé à dessiner des dessins animés avant de passer au croquis d’icônes du rock.

Stephen a quitté l’école sans aucune qualification, mais il a suivi un apprentissage en graphisme et a étudié l’écriture de signes au Oldham College of Art and Design.

Il a commencé à commettre des crimes en 1967 à l’âge de neuf ans.

Au cours de son entretien avec James English, il a déclaré: “Ce que ma mère faisait, c’était qu’elle nous donnait une liste pour un cinq et nous donnait deux livres pour aller la chercher.”

Il avait 11 ans quand il a commencé à voler des voitures. Il avait volé 13 voitures à l’âge de 13 ans, lorsqu’il a été surpris endormi dans une voiture qu’il avait volée.

Sa vie criminelle a duré jusqu’en 1996, date à laquelle il a finalement été arrêté et envoyé en prison.

Pourquoi Stephen Mee a-t-il été envoyé en prison ?

Stephen a d’abord commencé à vendre du cannabis en tant que jeune adulte.

Il ferait passer du cannabis de Hollande au Royaume-Uni via des trains et des bateaux, avant de passer à la cocaïne.

En 1987, il s’est enfui de la prison ouverte de Kirkham. Il lui restait cinq mois de sa peine.

En 1992, il a été arrêté par des policiers en civil alors qu’il tentait de transporter du cannabis et de la cocaïne depuis Curaçao.

Cependant, en 1993, il s’est échappé d’une camionnette de transport sur le chemin de Manchester Crown Court. Il a été condamné à 22 ans par contumace pour trafic de cocaïne depuis la Colombie.

Il s’est enfui à Amsterdam et a commencé une relation de travail avec Curtis Warren, un autre baron de la drogue célèbre de Liverpool.

Le couple vendrait principalement de la cocaïne en Europe tout en maintenant des contacts à l’étranger en Amérique du Sud.

La police néerlandaise a écouté les conversations téléphoniques de Stephen et Warren.

Ils ont fait une percée majeure lorsqu’ils ont réalisé que Stephen avait été envoyé en Colombie pour rencontrer le cartel de Cali dans l’un des plus gros trafics de cocaïne connus au Royaume-Uni.

Lorsqu’une demi-tonne de cocaïne est arrivée au domicile de Warren, la police néerlandaise est intervenue et a arrêté le couple et plusieurs autres associés.

Stephen a purgé sept ans dans une prison néerlandaise de catégorie Triple-A.

En 2004, il est retourné au Royaume-Uni pour purger la peine de 22 ans qui lui avait été infligée en 2993.

Stephen a été libéré de prison en 2012 après avoir purgé 16 ans et demi.

Que fait Stephen Mee maintenant ?

Pendant qu’il purgeait une peine de prison, Stephen a étudié les beaux-arts à l’Université OCA Bucks.

Il est diplômé avec mention.

Au cours de ses études, il a remporté le premier prix de platine du prix Kostla et un prix de bronze pour son travail.

Depuis sa sortie de prison, il travaille comme artiste professionnel.

Ses peintures dépeignent sa vie passée dans l’art et le crime jusqu’à nos jours.

Il a présenté ses œuvres à des mécènes estimés tels que Vivienne Westwood et d’autres artistes des industries de la mode et de la musique.

Son art est actuellement présenté sur le site Web de la Saatchi Art Gallery et disponible à la vente.