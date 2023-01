Qui est Stephen Full ? 5 choses sur le mari de feu Annie Wersching – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Cohn/Shutterstock

Stephen Full était le mari de l’actrice Annie Wersching.

Ils sont mariés depuis 2009.

Il a annoncé sa mort à l’âge de 45 ans dans un communiqué le 29 janvier.

Annie WerschingLe décès d’un cancer à l’âge de 45 ans a été annoncé et confirmé par une déclaration de son mari, Stéphane Plein, 53 ans, le 29 janvier. “Il y a un trou caverneux dans l’âme de cette famille aujourd’hui”, a-t-il écrit à propos de sa défunte épouse dans une partie de la déclaration. « Mais elle nous a laissé les outils pour le remplir. Elle a trouvé l’émerveillement dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre l’aventure pour vous trouver. ‘Allez le trouver. Il y en a partout.’ Et nous le trouverons.

“Alors que je conduisais nos garçons, les vrais amours de sa vie, dans l’allée et la rue sinueuses, elle criait AU REVOIR ! jusqu’à ce que nous soyons hors de portée de voix et dans le monde », a-t-il poursuivi. « Je l’entends encore sonner. Au revoir mon pote. ‘Je t’aime petite famille…'”

En savoir plus sur Stephen et sa relation avec Annie ci-dessous.

Stephen est un acteur et comédien.

Stephen est né à Chicago, IL et a joué divers rôles à la télévision et dans des films. L’un de ses rôles était Benny dans l’émission télévisée de 2009 Château. Il a également joué le rôle de la voix de Stan the Dog dans la série 2012 de Disney Channel, Chien avec un blog.

Comment lui et Annie se sont-ils rencontrés ?

On ne sait pas comment Annie et Stephen se sont rencontrés, mais comme ils étaient tous les deux dans l’industrie du théâtre, il est possible qu’ils se soient rencontrés ensemble sur le tournage d’un projet. Il est également possible qu’ils connaissaient des amis communs dans le monde du théâtre et qu’ils aient commencé une relation après avoir appris à se connaître.

Où Stephen et Annie se sont-ils mariés ?

Stephen et Annie se sont mariés en 2009 et leur mariage aurait eu lieu à leur domicile de Los Angeles, en Californie.

Combien d’enfants ont Stephen et Annie ?

Stephen a accueilli trois enfants avec Annie pendant leur mariage. Ils comprennent Freddie12, Ozzie9 et Archie4. Les fiers parents partageaient parfois d’adorables photos de leur progéniture, comme celle ci-dessus, lors de vacances mémorables et d’autres occasions spéciales.

Stephen semble être assez privé.

Le père adoré n’est pas apparu dans de nombreux messages de sa femme sur les réseaux sociaux et ne semble pas avoir sa propre page publique sur les réseaux sociaux. La page Instagram d’Annie a principalement présenté ses expériences dans sa carrière d’actrice et a présenté de nombreuses co-stars.

