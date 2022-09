Qui est Stacey Abrams ? | Le soleil

STACEY Abrams en lice pour sa réélection lors de l’élection du gouverneur de Géorgie en 2022.

Abrams a précédemment été représentant de l’État de Géorgie de 2007 à 2017.

Stacey Abrams est candidate au poste de gouverneur de Géorgie Crédit : Getty

Qui est Stacey Abrams ?

Stacey Abrams est une militante des droits de vote et ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie de Gulfport, Mississippi.

Elle a grandi dans une famille de six enfants et ses parents avaient du mal à joindre les deux bouts.

Quand elle avait 15 ans, ses parents ont déménagé la famille à Atlanta, en Géorgie, et l’ont inscrite à la Candler School of Theology de l’Université Emory.

Elle a obtenu son diplôme de major de promotion au lycée en 1991 et a reçu une invitation à rencontrer le gouverneur de Géorgie.

Parlant de l’importance que l’événement a eu sur sa vie, Abrams a déclaré à CBS en 2019 : “Mes parents et moi sommes arrivés dans le bus MARTA, parce que nous n’avions pas de voiture.

“Nous montons l’allée du manoir du gouverneur. Nous arrivons à la porte de garde, et le garde nous arrête et nous dit que nous n’appartenons pas là, que c’est un événement privé. Mon père dit: ‘Non, c’est ma fille , Stacey. Nous avons une invitation.

“Mais le garde ne demande pas mon invitation que ma mère a. Et je me souviens l’avoir vu regarder le bus s’arrêter.

“Et si ma mère n’avait pas eu mon bras dans une poigne mortelle, j’aurais été de retour dans ce bus.”

L’importance de ce moment lui a appris la place qu’elle occupe dans le monde.

Abrams a déclaré: “Je pense que deux choses se sont produites ce jour-là. Premièrement, ils n’allaient pas me laisser refuser cet honneur que j’avais obtenu.

“Mais deuxièmement, je pense qu’ils voulaient que je voie que ma responsabilité est de ne pas laisser quelqu’un d’autre me dire qui je suis et où j’appartiens.”

Abrams a ensuite obtenu son diplôme de la faculté de droit de Yale et en 2007, elle a remporté le siège de démocrate à l’Assemblée de Géorgie.

Pendant qu’elle occupait ce poste, elle est devenue la première femme dirigeante d’une minorité du parti démocrate.

Elle a occupé le poste jusqu’en 2017 et un an plus tard, elle s’est présentée au poste de gouverneur contre Brian Kemp et n’a perdu que deux points de pourcentage.

Outre ses activités politiques, Abrams est également l’auteur de plusieurs livres, dont Our Time Is Now, Lead From The Outside et de plusieurs romans romantiques à suspense sous le pseudonyme de Selena Montgomery.

Stacy Abrams est-elle candidate au poste de gouverneur ?

Abrams a annoncé sa candidature au poste de gouverneur en décembre 2021 et affrontera à nouveau Kemp.

Elle a perdu 1,4 point aux élections de 2018, mais elle est optimiste quant à son élection après que la Géorgie a voté en bleu à l’élection présidentielle de 2020.

La nouvelle candidature au poste de gouverneur fait suite au refus d’Abrams de concéder lorsque Kemp a remporté les élections de 2018 au poste de gouverneur.

Le Brennan Center for Justice a rapporté à l’époque que Kemp aurait purgé 1,5 million d’électeurs des rôles électoraux alors qu’il était secrétaire d’État.

Kemp a affirmé qu’il éliminait les électeurs inéligibles pour l’intégrité de l’élection, mais Abrams a affirmé qu’en faisant cela, il avait volé l’élection.

Après sa perte, Abrams a prononcé ce qui aurait été un discours de concession, en disant : “Alors, soyons clairs – ce n’est pas un discours de concession, car la concession signifie reconnaître qu’une action est juste, vraie ou appropriée.

« En tant que femme de conscience et de foi, je ne peux pas concéder cela. Mais, mon évaluation est que la loi n’autorise actuellement aucun autre recours viable.

Abrams a repoussé et a lancé Fair Fight – un groupe d’inscription des électeurs.

On pense que le groupe a été un élément clé de la victoire du président Joe Biden en Géorgie aux élections de 2020.

Abrams a déclaré que son raisonnement en partie pour se présenter à nouveau au poste de gouverneur était de rassembler une Géorgie divisée.

Aux côtés de sa vidéo d’annonceAbrams a écrit sur Twitter: “Je me présente comme gouverneur parce que les opportunités dans notre État ne devraient pas être déterminées par le code postal, les antécédents ou l’accès au pouvoir.”

Kemp a repoussé Abrams, affirmant que l’élection de novembre “est une bataille pour l’âme de notre État”.

“Je suis dans la lutte contre Stacey Abrams, l’agenda raté de Biden et leurs alliés éveillés pour que la Géorgie reste le meilleur endroit pour vivre, travailler et élever une famille”, a ajouté Kemp.

Mais dans sa vidéo, Abrams déclare : « C’est le travail du gouverneur – se battre pour une seule Géorgie, notre Géorgie. Et maintenant, il est temps de faire le travail.

Stacey Abrams a fondé Fair Fight – un groupe œuvrant pour la promotion d’élections équitables Crédit : Getty Images – Getty

Qu’est-ce que le combat équitable ?

Abrams a lancé Fair Fight dans le but de promouvoir des élections équitables en Géorgie et dans tout le pays.

Fair Fight s’efforce d’encourager la participation des électeurs aux élections et d’éduquer les électeurs sur leurs droits de vote.

Après avoir perdu l’élection du gouverneur de 2018, Abrams a lancé l’organisation qui a intenté une action en justice visant à réformer le processus électoral géorgien.

Le site Web de Fair Fight déclare: “La suppression des électeurs de couleur et des jeunes électeurs est un fléau auquel notre pays est confronté dans les États du pays.”

Abrams a déclaré que la majorité des gens aux États-Unis n’ont pas à réfléchir à la façon dont ils voteront ou quand ils pourront voter, affirmant que cela revient aux groupes minoritaires qui sont directement gênés par le processus de vote.

“Quand on n’a jamais passé plus de sept minutes dans la file, il est presque impossible d’imaginer qu’il y ait des Noirs pauvres qui font la queue pendant huit heures, ratent une journée entière de salaire, risquent de perdre leur emploi simplement pour voter dans un élection qui peut ou non avoir des avantages dans leur vie », a déclaré Abrams à CBS.

L’objectif d’Abrams d’étendre les droits de vote et d’omettre la suppression des électeurs est un pas de plus vers son objectif final. Courir pour le président.

Abrams a déclaré à CBS qu’elle avait “absolument” l’ambition de se présenter à la présidence, affirmant qu’il était également de sa “responsabilité” de dire “oui” aux gens.

“Et plus important encore, quand quelqu’un me demande si c’est mon ambition, j’ai la responsabilité de dire oui, pour chaque jeune femme, chaque personne de couleur, chaque jeune de couleur, qui me voit et décide de quoi il est capable en fonction de ce dont je pense être capable”, a déclaré Abrams.

Elle a ajouté: “Encore une fois, il s’agit de vous ne pouvez pas avoir ces choses dont vous refusez de rêver.”