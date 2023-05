Qui est Sorelle ? Apprenez à connaître le trio de sœurs dans la saison 23 de « The Voice » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Sorelle fait partie de Team Chance.

Sorelle est composée des sœurs Heichel.

Sorelle a fait le top 5 de La voix saison 23.

La voix La finale de la saison 23 présente le talentueux trio Sorelle. Ce groupe de sœurs a traversé la compétition avec leurs harmonies étonnantes et leurs reprises de chansons. Le dernier trio à participer à la finale — Fille nommée Tom — effectivement gagné La voix!

Sorelle est un trio talentueux qui a déjà une suite majeure sur TikTok. Alors, qui est Sorelle ? HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur ces sœurs.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Sorelle est composée de trois sœurs.

Sorelle est composée des sœurs Heichel : Madi21, Anne20, et Bella, 15. Leur nom de groupe vient du mot italien pour « sœur ». Ils ont exécuté Reine « Good Old-Fashioned Lover Boy » pour leur audition à l’aveugle. Blake Shelton et Chance tourna leurs chaises pour le trio. Ils ont fini par choisir Chance comme entraîneur.

Sorelle fait partie de Team Chance.

Sorelle a affronté Manassé Samone au premier tour de La voix Batailles lors de l’épisode du 27 mars. Le chanteur solo et le trio interprètent « Someone Like You » d’Adele. Blake a souligné que le trio avait chanté avec « une telle attaque » et a admis qu’il était « presque difficile de croire que c’était en direct ». Niall Horan déliré que le groupe était comme un « mur d’harmonies ». Chance a qualifié la bataille de « magistrale » pour Manassé et Sorelle.

Lors de la finale, Sorelle s’est produite deux fois. Ils ont chanté « Ain’t No Mountain High Enough » de Marvin Gaye et Tammi Terrellsuivie par celui de Lady Gaga « Millions de raisons. »

Plus d’actualités « La Voix »:

Sorelle est devenue célèbre sur TikTok.

Le trio compte 3,2 millions de followers sur TikTok. Le repost de leur Blind Audition a plus de 2,3 millions de vues. Leur couverture de de Meghan Trainor « All About That Bass » est devenu viral après que Meghan a republié la vidéo. Ils sont également apparus sur Nickelodeon La famille la plus musicale d’Amérique.

Sorelle a sorti une musique originale.

Les sœurs ont sorti plusieurs singles. Ils ont sorti leur premier single « Ghost » en 2021. Sorelle a sorti 4 singles en 2022, dont « Mr. Fiable » et « Varsity Heartbreaker ».

Lien connexe En rapport: ‘Ginny & Georgia’ Saison 3: Le casting, les nouvelles du renouvellement et plus de mises à jour

Le groupe vient de l’Ohio.

Sorelle vient de Lexington, Ohio. Ils ont un home studio. Madi et Ana ont participé à des concours avant de se consacrer à leur carrière musicale, ont-ils déclaré Journal de nouvelles de Mansfield.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.