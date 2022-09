Le plus jeune fils de LA REINE, le prince Edward est marié à la comtesse de Wessex, Sophie.

Apprenons à en savoir plus sur la comtesse qui est principalement connue pour sa passion d’être mécène d’associations caritatives et d’organisations.

Qui est la comtesse de Wessex ?

Sophie, comtesse de Wessex, est née Sophie Helen Rhys Jones le 20 janvier 1965 à Oxford des parents Christopher Bournes Rhys Jones et Mary.

Émouvant, Sophie – qui a un frère aîné David – a été nommée d’après la sœur de son père, Helen, décédée dans un accident de cheval cinq ans avant sa naissance.

Elle a grandi dans une ferme de quatre lits du XVIIe siècle à Brenchley, dans le Kent, et a commencé ses études à la Dulwich Preparatory School, avant de passer au Kent College, à Pembury.

Pendant son séjour au Kent College, elle se lie d’amitié avec Sarah Sienesi, avec qui elle partage un appartement à Fulham et qui devient plus tard sa dame d’honneur.

Sophie et Prince Edward ont commencé à sortir ensemble en 1993

Sophie a ensuite suivi une formation de secrétaire au West Kent College de Tonbridge.

Elle a ensuite commencé une carrière en relations publiques, travaillant pour diverses entreprises, dont Capital Radio ainsi que les sociétés de relations publiques The Quentin Bell Organization et MacLaurin Communications & Media.

La comtesse a également travaillé comme représentante du ski en Suisse et a passé un an à voyager et à travailler en Australie.

En 1996, elle a lancé son agence de relations publiques, RJH Public Relations, qu’elle a dirigée avec son associé, Murray Harkin, pendant cinq ans.

Quand Sophie Rhys Jones a-t-elle rencontré le prince Edward ?

La comtesse a rencontré le prince Edward alors qu’elle travaillait pour la première fois à Capital Radio en 1987.

À l’époque, le plus jeune fils de feu la reine Elizabeth II et du feu duc d’Édimbourg sortait avec son amie.

Mais après s’être retrouvés lors d’un événement caritatif en 1993, les deux ont commencé une relation peu de temps après et leurs fiançailles ont été annoncées le 6 janvier 1999.

Le prince Edward a proposé à Sophie un diamant ovale de deux carats flanqué de deux pierres précieuses en forme de cœur serties dans de l’or blanc 18 carats et a été fabriqué par le joaillier royal Garrard & Co.

Il vaut environ 105 000 £.

C’était quand leur mariage ?

Le prince Edward et Sophie Rhys Jones se sont mariés le 19 juin 1999 à la chapelle St George du château de Windsor, au même endroit que le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés.

Le jour de leur mariage, le prince Edward a été créé pair héréditaire en tant que comte de Wessex et Sophie la comtesse de Wessex.

Le couple a ensuite passé sa lune de miel au château de Balmoral et a déménagé à Bagshot Park, leur maison à Surrey.

Qui sont les enfants de Prince Edward et Sophie ?

Le comte et la comtesse ont deux enfants, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

En décembre 2001, la comtesse a été emmenée à l’hôpital King Edward VII après un malaise, et on a découvert qu’elle souffrait d’une grossesse extra-utérine et que le fœtus devait être retiré.

Deux ans plus tard, le 8 novembre 2003, elle a donné naissance prématurément à leur fille, Louise, résultant d’un décollement placentaire soudain qui a mis la mère et l’enfant en danger.

La comtesse a dû subir une césarienne d’urgence à l’hôpital Frimley Park, tandis que le comte de Wessex est revenu précipitamment de Maurice.

La comtesse est retournée à l’hôpital Frimley Park le 17 décembre 2007 pour accoucher par césarienne de leur fils, James Viscount Severn.