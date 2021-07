Qui est Sophie Grégoire, l’épouse de Justin Trudeau ? – Le soleil

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire sont mariés depuis mai 2005.

Ayant grandi à Montréal, Grégoire était un camarade de classe et un ami d’enfance du plus jeune frère de Trudeau, Michel.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Crédit : Reuters

Qui est Sophie Grégoire et que fait-elle ?

Grégoire est né le 24 avril 1975, à Montréal, fille d’un agent de change et d’une infirmière.

Bien qu’elle ait eu une enfance heureuse, à la fin de son adolescence, elle a souffert de boulimie, une maladie qu’elle a combattue jusqu’au début de la vingtaine.

En 2017, elle a déclaré lors d’un événement lors de la Semaine canadienne de sensibilisation aux troubles de l’alimentation : « Au moment où j’ai commencé à partager mon histoire, j’avais évidemment commencé mon chemin vers le rétablissement.

« La réponse et les personnes qui s’ouvraient à moi et à d’autres personnes autour de leurs propres luttes étaient le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu. »

Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire se sont mariés en mai 2005 Crédit : Reuters

Après avoir obtenu un baccalauréat en communication de l’Université de Montréal, elle a travaillé dans les domaines de la publicité, des relations publiques et des ventes pendant trois ans.

Cependant, elle s’est reconvertie à la radio et à la télévision et est devenue journaliste de divertissement à la chaîne de télévision québécoise LCN.

Grégoire a été journaliste à l’émission de divertissement canadienne eTalk de 2005 à 2010, se concentrant sur le travail caritatif des célébrités.

La femme de 45 ans est elle-même impliquée dans un large éventail de causes caritatives, soutenant des projets philanthropiques allant des troubles de l’alimentation aux femmes enceintes vulnérables.

Quand Sophie Grégoire a-t-elle épousé Justin Trudeau ?

Grégoire a rencontré Justin Trudeau, le futur premier ministre du Canada, alors qu’ils grandissaient tous les deux à Montréal.

Ils ont commencé à sortir ensemble après s’être revus à l’âge adulte en 2003, et se sont fiancés en octobre 2004 avant de se marier en mai 2005.

Le 29 mai 2021, Grégoire a rendu hommage à son mari avec une publication Instagram marquant leurs 16 ans de mariage.

« Oh, mon « Just » bien-aimé… 18 ans à partager nos chemins de vie (16 ans de mariage aujourd’hui !) et quelle aventure ça a été », a-t-elle écrit.

« Nous nous sommes aimés à travers tout cela et cet amour ne connaît pas de limites… »

Grégoire a signé la publication Instagram avec « Votre Sophie ».

Le message a été partagé avec une vieille image du couple enlacé.

Le couple a trois enfants ensemble, leurs fils Xavier James et Hadrien Grégoire, et leur fille Ella-Grace Margaret Crédit : AP : Presse associée

Combien d’enfants Sophie et Justin ont-ils ?

Grégoire a donné naissance à son premier enfant, Xavier James, en octobre 2007.

Le couple a depuis accueilli Ella-Grace Margaret, née en février 2009, et Hadrien Grégoire en février 2014.

La première famille du Canada vit à Rideau Cottage à Ottawa plutôt que dans la résidence officielle du Premier ministre canadien, 24 Sussex, qui fait l’objet de rénovations coûteuses et chronophages.

Trudeau a trois enfants avec sa femme Sophie Grégoire Crédit : AFP ou concédants de licence