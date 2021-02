Qui est Soon-Yi Previn et est-elle la fille de Woody Allen? – Le soleil

MIA Farrow a adopté sept enfants, dont Soon-Yi Previn, qui a ensuite épousé son ancien mari Woody Allen.

Previn a pris la parole lors d’une large interview avec Magazine de New York unsur les allégations d’abus sexuels de Dylan Farrow contre Allen.

Qui est Soon-Yi Previn?

Soon-Yi Previn, 50 ans, est l’épouse du célèbre réalisateur Woody Allen.

Elle a été adoptée de Corée du Sud à l’âge de six ans par Mia Farrow et son mari de l’époque, Andre Previn.

Après le divorce de Farrow et Previn, Farrow a commencé une relation avec Allen.

Lorsque Farrow et Allen ont commencé leur relation, Previn avait 11 ans.

Mais Previn et Allen ont commencé une relation amoureuse quand elle avait 21 ans – quand Allen avait 57 ans et toujours en relation avec Farrow.

Leur relation a été découverte lorsque Farrow a trouvé des photographies nues de Previn chez Allen.

Allen et Previn se sont mariés à Venise, en Italie, le 23 décembre 1997, et ont depuis adopté deux enfants, Bechet et Manzie.

Qu’a dit Soon-Yi Previn à propos des allégations d’agression sexuelle d’Allen et de Mia Farrow?

Allen aurait abusé de sa fille Dylan Farrow alors qu’elle était un jeune enfant.

Allen a fermement nié l’allégation, la qualifiant de « manipulation inacceptable et horriblement dommageable d’enfants innocents pour des motifs vindicatifs et égoïstes ».

Et Previn a insisté sur le fait que son mari était innocent.

S’exprimant dans une interview à la bombe du New York Magazine, Previn l’a défendu publiquement.

Elle a dit: «Je n’ai jamais été intéressée à écrire un ‘Mommie Dearest’, à me venger de Mia – rien de tout cela.

«Mais ce qui est arrivé à Woody est tellement bouleversant, tellement injuste.

Dans l’interview, réalisée par un ami de Woody, Allen a déclaré: « Je suis un paria … Les gens pensent que j’étais le père de Soon-Yi, que j’ai violé et épousé ma fille mineure et retardée. »

Mais Dylan, qui a été approché pour commenter, a déclaré: «Cela ne sert qu’à me revictimiser… Grâce à ma mère, j’ai grandi dans une maison magnifique.

Le journaliste Ronan Farrow, fils de Woody et Mia, a également tweeté une déclaration en faveur de sa mère.

Il a critiqué le New York Magazine pour sa décision de publier «un travail à succès, écrit par un admirateur de longue date et ami de Woody Allen».

De quoi parle Allen v. Farrow?

Allen v. Farrow explore Les allégations historiques d’abus sexuels de Dylan Farrow contre le célèbre cinéaste – ce qu’il a nié avec véhémence.

Le documentaire «se cache derrière des décennies de gros titres sensationnels pour révéler l’histoire privée de l’un des scandales publics les plus notoires d’Hollywood», selon un communiqué de HBO.

Il tente de faire la lumière sur les affirmations Oscarisé agressé sexuellement sa fille adoptive, Dylan Farrow – allégations longtemps réfutées par Allen.

Il n’a jamais été arrêté ni poursuivi dans cette affaire vieille de plusieurs décennies, après une enquête de la police d’État du Connecticut, où vivaient Mia Farrow, alors petite amie, et ses enfants.

Allen V.Farrow est diffusé sur HBO le 21 février à 21h.