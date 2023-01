SONNI Pacheco est l’ancienne épouse de l’acteur Jeremy Renner.

Le couple était marié depuis moins d’un an et, bien que Renner ait joué dans de nombreux films à succès, Pacheco est resté à l’écart des projecteurs. C’est ce que nous savons d’elle.

Pacheco a été marié à la star de Marvel Renner pendant un peu moins d’un an

Qui est Sonni Pacheco, l’ex-femme de Jeremy Renner ?

Pacheco est un mannequin canadien qui est apparu dans des films tels que The Wingman et American Pie présente : le livre de l’amour.

Elle est née à Vancouver, au Canada, en 1988. Elle détient la citoyenneté canado-américaine.

Pacheco aurait rencontré Renner, nominé aux Oscars, sur le tournage de Mission Impossible: protocole fantôme en 2011.

Elle a épousé Renner en 2014, mais a demandé le divorce en décembre de la même année.

Le couple est sorti ensemble pendant trois ans avant de se marier, mais n’a duré que 10 mois en tant que mari et femme.

Elle a fait une apparition dans le film nominé aux Oscars American Hustle, dans lequel son mari de l’époque a joué aux côtés de Christian Bale et Jennifer Laurence.

Pacheco a 20 ans de moins que Renner.

Shew est devenue une artiste sculptrice et fait la publicité de ses créations sur les réseaux sociaux et sur son site Web personnel.

Son site Web propose des tirages de ses sculptures disponibles à l’achat, tandis que ses œuvres physiques sont disponibles sur Artsy.

Il comporte également une déclaration qui dit: “L’argile est ma grâce salvatrice. Mes sculptures sont des manifestations physiques de force, de résilience et de guérison.”

Ses créations sont principalement basées sur le corps féminin et les crânes d’animaux.

Elle réside actuellement à Los Angeles.

Jeremy Renner et Sonni Pacheco ont-ils des enfants ?

Renner et Pacheco ont une fille, appelée Ava Berlin Renner.

Elle est née en 2013, un an avant le mariage de ses parents.

Le couple a la garde conjointe de leur fille.

Depuis le divorce de Renner, Pacheco a évolué avec le joueur de hockey sur glace Nathan Thompson. Le couple attend un bébé ensemble.

Avec qui d’autre Jeremy Renner est-il sorti ?

Avant de rencontrer Pacheco, Renner avait une relation avec l’actrice Jes Macallan, qui jouait Ava Sharpe dans DC’s Legends of Tomorrow.

Renner aurait également fréquenté l’actrice Rashida Jones, populaire pour ses rôles dans des émissions de télévision telles que Parcs et loisirs et The Office (États-Unis).