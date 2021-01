Les prix Padmashri pour 2021, déclarés lundi par le ministère de l’Intérieur, ont vu plusieurs lauréats du Maharasthra. Parmi eux, un de Pune se démarque: Sindhu Tai Sapkal.

Sindhu Tai Sapkal souvent appelé simplement «Sindhutai» ou «Mai» est souvent appelé «Mère de mille orphelins». Alors que son nom fait référence à mille, Sidhutai a adopté près de 2000 orphelins et en est la grand-mère encore plus.

Sindhutai est né dans une famille pauvre de Wardha, Maharashtra. Tout comme beaucoup de filles nées en Inde, Sindhutai a été victime de discrimination depuis sa naissance: la mère de Sindhutai était opposée à l’idée qu’elle aille à l’école ou à une éducation. Son père, cependant, tenait à l’éduquer et l’envoyait à l’école à l’insu de sa mère, qui pensait qu’elle sortait pour le pâturage du bétail. À l’âge de 12 ans, Sindhutai a été forcée d’abandonner l’éducation formelle et d’épouser un homme de 20 ans son aîné.

Après son mariage en tant qu’enfant mariée, Sindhutai a été envoyée à Navargaon, Wardha pour vivre avec son mari. Le mari l’a souvent traitée avec manque de respect. Même adolescente, Sindhutai a commencé à agir pour sa cause: elle s’est battue contre l’exploitation des femmes locales par le Département des forêts et les propriétaires.

Quand elle avait 20 ans et qu’elle était enceinte pour la quatrième fois, des rumeurs d’infidélité se sont répandues dans le village, croyant quel mari de Sindhutai avait battu sa femme enceinte et l’avait laissée mourir. Dans un état ensanglanté et semi-conscient, elle a donné naissance à une petite fille dans un hangar à chow voisin.

Elle a essayé de rentrer chez elle, mais sa mère l’a humiliée et l’a renvoyée. N’ayant nulle part ailleurs où aller et un bébé à nourrir, Sindhutai a commencé à mendier dans les trains et dans les rues pour survivre. Craignant pour sa sécurité et celle de sa fille, elle passa ses nuits dans les cimetières et les étables, dit un rapport dans L’Inde aujourd’hui.

C’est à cette époque que Sindhutai a commencé à passer du temps avec des enfants orphelins. Elle a adopté une douzaine d’orphelins et a pris la responsabilité de les nourrir, même si cela signifiait mendier beaucoup plus.

Finalement, après des années, en 1970, des sympathisants ont aidé Sindhutai à mettre en place son premier Ashram à Chikaldara, Amravati. Sa première ONG, Savitribai Phule Girls ‘Hostel, a également été créée et enregistrée à Chikaldara.

Sindhutai a consacré toute sa vie aux orphelins. En conséquence, elle est affectueusement appelée «Mai» (mère). Beaucoup des enfants qu’elle a adoptés sont des avocats et des médecins bien éduqués, et certains, y compris sa fille biologique, dirigent leurs propres orphelinats indépendants.

Pour sa contribution exemplaire à la société, Sindhutai Sapkal a reçu plus de 270 prix de diverses organisations nationales et internationales, dont le prix Nari Shakti, le prix civil le plus élevé de l’Inde dédié aux femmes, qui lui a été remis par le président Ram Nath Kovind en 2017. Mme Sindhutai a également été honoré avec le prix du Dr Pinnamaneni et Smt. Seetha Devi Foundation en 2019. ‘Mee Sindhutai Sapkal’, un film en langue marathi basé sur sa vie est sorti en 2010.

«J’ai plus d’un millier d’enfants, environ 200 gendres et une soixantaine de belles-filles. Pourtant, mon désir de materner plus d’orphelins et de tendre la main aux plus nécessiteux ne meurt pas. Je voudrais adopter les 20 orphelins lakh de la société. J’ai besoin de la coopération de chaque personne pour y parvenir », at-elle Raconté L’Hindou en 2019.

Réagissant au prix, Sapkal Raconté The Hindustan Times «Je suis bouleversé après avoir appris la nouvelle de mon prix Padmashree. Cela aidera certainement à réduire la faim de mes enfants à l’orphelinat. Tous, qui ont jusqu’à présent, m’ont aidé, soutenu et soutenu fermement – ce prix leur est dédié. Et à tous mes enfants, qui sont ma colonne vertébrale. Je n’abandonne jamais ni n’ai arrêté mon travail malgré les nombreux obstacles devant moi. Ce prix est pour la faim de mes enfants. Je n’ai jamais oublié mon passé et j’ai hâte de travailler davantage pour mes enfants. «

«Il y avait de la faim et du feu dans mon ventre, et j’ai réalisé qu’il y en avait dans l’estomac de tous mes enfants, alors j’ai partagé ma faim avec tous et j’ai commencé le travail pour les enfants orphelins. Je me souviens de mon père en acceptant ce prix. Il me disait toujours de combattre la situation plutôt que de pleurer. Il me manque vraiment aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Les orphelinats et les ONG de Sindhutai fonctionnent grâce aux dons publics.