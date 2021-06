Qui est Shaun Evans et quelle est sa valeur nette ?

L’INSPECTEUR Morse est devenu beaucoup plus jeune et un peu plus fringant lorsque Shaun Evans s’est inscrit à Endeavour.

La star née à Liverpool électrise le public avec son Morse depuis 2012. Voici l’histoire de Shaun alors qu’ITV se prépare à rediffuser la cinquième série de l’émission policière ce vendredi 25 juin à 20h30.

Qui est Shaun Evans ?

Shaun Evans est un acteur anglais né à Liverpool le 6 mars 1980.

Son héritage se situe en Irlande du Nord et ses deux parents ont travaillé pendant qu’il grandissait, son père en tant que chauffeur de taxi et sa mère en tant qu’agent de santé dans un hôpital.

Intéressé par les arts dramatiques depuis son plus jeune âge, Shaun a suivi un cours avec le National Youth Theatre.

Après avoir terminé ses études secondaires, Shaun a déménagé à Londres pour étudier à la Guildhall School of Music and Drama.

Il est sorti avec Andrea Corr pendant quatre ans après leur rencontre sur le tournage de The Boys From County Clare, mais ils se sont séparés en 2017.

Dans quoi Shaun Evans a-t-il joué ?

La grande percée de Shaun est venue sous la forme de la comédie de Channel 4 Teachers où il a joué le professeur de français gay John Paul Keating.

Ce rôle l’a aidé à percer sur le devant de la scène et il a fait ses débuts au cinéma un an plus tard dans Les garçons du comté de Clare.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses rôles à la télévision, il a joué dans un certain nombre de films dont Being Julia, Cashback, Gone et le film d’horreur Dread.

Sa carrière à la télévision l’a vu jouer un large éventail de rôles, dont Kurt Cobain dans Kurt et Sid.

Shaun a également eu des rôles principaux dans Silk, The Virgin Queen, Ashes to Ashes et The Last Weekend.

Quelle est la valeur nette de Shaun Evans ?

Tous ces projets ont permis à Shaun d’accumuler une fortune impressionnante.

À l’âge de 41 ans, l’acteur a une valeur nette de 3 millions de dollars, soit 2 157 825 £.

Mieux connu pour se glisser dans la peau d’un jeune inspecteur Morse, il reprendra son rôle dans la huitième série de la série.

Les acteurs et les équipes de tournage sont revenus sur les lieux de tournage fréquemment vus sur le petit écran, à Oxford.





Avec qui Shaun Evans joue-t-il dans Endeavour et quand est-il diffusé ?

Mais, pour l’instant, il n’apparaîtra que dans le cinquième volet de la série.

Aux côtés d’autres grands de la télévision britannique comme Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser, Dakota Blue Richards et Sara Vickers, Shaun est de retour sur les écrans ce vendredi.

La cinquième série d’Endeavour est rediffusée à 20h30 sur ITV, car la date de diffusion de la huitième saison de l’émission n’a pas encore été confirmée.

