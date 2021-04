GUY MARTIN est un casse-cou motocycliste, connu pour ses exploits records.

Après d’incroyables cascades, notamment en sautant d’un avion à une plage de Normandie, à 12 000 pieds plus bas, Guy Martin a renoncé à ses singeries casse-cou, avec le soutien de sa petite amie de longue date.

Qui est Sharon Comiskey, partenaire de Guy Martin?

Sharon Comiskey est une maison d’édition irlandaise qui vit actuellement au Royaume-Uni.

On pense qu’elle a rencontré Guy Martin en 2010 lors d’une course de cyclomoteurs en Irlande, date à laquelle elle aurait travaillé pour une maison d’édition à Dublin.

Comiskey a tendance à rester pour elle-même et est assez privée, son compte Instagram n’étant pas ouvert au public.

Sa biographie se lit comme suit: Mum to Dot, Nigel, Steve, Layla cat. Certains disent mieux une moitié moindre au formidable Guy. Essayer d’être la meilleure version d’un humain que je puisse être.

Quand se sont-ils mariés et ont-ils des enfants?

Guy Martin et Sharon Comiskey ne sont pas mariés

Guy insiste sur le fait qu’il ne veut pas se marier, affirmant: «Elle veut se marier, je ne suis pas partante.

«Je ne suis pas le genre d’homme qui se marie.

«Personne ne fait confiance à personne. Ma mademoiselle ne me fait évidemment pas confiance, c’est pourquoi elle veut se marier.

«Mais je ne suis pas dérangé, je n’en ai pas besoin. Se marier juste pour la garder heureuse n’est pas la bonne raison.

«Je suis assez content de faire ce que je fais. Je ne triche pas, je ne baise pas.

«Je ne peux pas voir ce jour venir.

«Nous sommes ensemble depuis environ sept ans et elle n’arrête pas de s’inquiéter à ce sujet.

« Je vais simplement à la valeur par défaut – acquiesce, souris et suis d’accord. »

Le couple a accueilli son premier enfant, une fille appelée Dottie, le 23 octobre 2017.

Le coureur de moto a révélé plus tôt cette année dans son autobiographie Nous devons affaiblir le mélange comment la naissance de sa fille «a complètement changé sa vie».

Il a dit: «Dot, pas de deuxième prénom, est né à Grimsby. Je suis resté au sommet pendant la naissance.

«Les médecins ont fini par la couper du toit ouvrant. Je ne voulais vraiment rien voir de tout ça.

Qu’est-il arrivé à Guy Martin?

Quelque temps après la naissance de sa fille, Guy s’est retiré de ses singeries casse-cou.

La légende du TT a déclaré: «Les gens me demandent toujours pourquoi je ne retourne pas, et quand ils le font, ils montrent juste un manque total de compréhension des motivations impliquées dans la compétition dans un endroit comme celui-là.





«Revenir en arrière parce que c’est ce que j’ai fait et que j’étais en quelque sorte d’accord, ce n’est pas une bonne raison de courir le TT.

«Les années que j’ai courues peuvent me définir pour certaines personnes, mais ce n’est pas ce qui me définit à moi-même et ce n’est pas le cas depuis des années», écrit Martin.

« Donnez-moi plutôt une journée à Monkey World avec Dot et Sharon. »