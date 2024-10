Qui est Shannon Tweed, la femme du rockeur de Kiss Gene Simmons ? L’ancien mannequin de Playboy est un fan de Taylor Swift, est sorti avec Hugh Hefner et a été en couple avec le juge du DWTS pendant 28 ans avant de se marier.

Le musicien de Kiss Gene Simmons est dans l’eau chaude après avoir fait des commentaires « effrayants » sur les danseuses sur Danse avec les starscomme le rapporte le magazine People.

Gene Simmons, célèbre pour avoir fait partie du groupe de rock Kiss, était récemment présent dans Dancing With the Stars. Photo : AP

Lors de sa comparution en tant que juge invité sur la série de danse Dans l’épisode Hair Metal Night diffusé le 9 octobre, le musicien de 75 ans s’est rapidement concentré sur l’apparence physique de plusieurs danseuses plutôt que sur la qualité de leurs performances.

« C’est une toute nouvelle expérience pour moi et il est difficile de vous regarder et de déterminer lequel est le plus chaud, le plus chaud, le plus chaud », a-t-il déclaré en réponse aux mouvements de l’ancien joueur de la NFL Danny Amendola et de son partenaire Witney Carson, selon People. revue. « Danny, je te le dis, tu es juste à côté de quelqu’un, l’une des plus belles femmes de la planète. »

Simmons a également suscité des réactions négatives pour son commentaire après avoir regardé la danse de Chandler Kinney et de son partenaire Brandon Armstrong. « Chandler, tu as embué mes lunettes. Je ne sais pas quoi te dire. Vous m’émouvez, pas seulement avec vos girations, etc., mais aussi avec votre beau visage et la façon dont vous étiez dans l’émotion », a-t-il déclaré.

Les internautes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour interpeller le musicien pour ses remarques personnelles. « Cher @officialdwts, honte à Gene Simmons d’avoir traité cela comme un concours de beauté. Ne le laissez plus jamais dans la série. JAMAIS. Il l’a ruiné. #brut », a écrit un utilisateur sur X.

Shannon Tweed a 67 ans. Photo : @shannonleetweedsimmons/Instagram

Simmons entretient une relation à long terme avec sa femme, Shannon Tweed. Dans une interview accordée au Guardian en 2023, il a déclaré qu’il ne « quitterait jamais » [his wife, even] si Shannon traînait comme moi ».

Shannon Tweed avec ses chiens Poulet et Gaufres. Photo : @shannonleetweedsimmons/Instagram

Voici ce que nous savons de l’homme de 67 ans :