Qui est Shannon Singh ? Concurrent de Love Island 2021 et ancien mannequin glamour

Les PRÉPARATIFS sont en cours pour la série tant attendue 2021 de Love Island.

L’ancienne mannequin glamour Shannon Singh fera partie des candidats à la recherche de l’amour. En savoir plus sur elle…

Shannon Singh est une influenceuse de 22 ans de Fife[/caption]

Qui est Shannon Singh ?

Shannon Singh est une influenceuse de 22 ans originaire de Fife.

Elle était auparavant un modèle glamour et s’est depuis essayé au DJing.

Elle a expliqué : « J’étais mannequin glamour quand j’avais 18/19 ans. J’ai adoré ces jours, je n’ai pas à rougir, c’était mes jours de gloire.

« Maintenant, je suis plus sur Instagram/YouTube. J’ai fait un peu de mannequinat commercial. Je peux aussi DJ.

Shannon était auparavant un modèle glamour et s’est depuis essayé au DJing[/caption]

Parlant du type de gars qu’elle recherche sur Love Island, Shannon a déclaré: «Je ne me nourris pas de regards, je me nourris d’énergie, j’ai besoin de quelqu’un avec de la personnalité.

« Juste quelqu’un avec qui je peux m’amuser. Je suis une fêtarde, j’adore sortir, je suis très sociable.

« Pour moi, il est assez difficile de trouver des personnes authentiques et qui recherchent ce que vous recherchez. Je ne vais pas simplement aller avec n’importe qui parce que c’est pratique.

« Je dois m’assurer qu’ils sont pour moi. On dirait – évidemment, ils doivent être beaux, mais si c’est un beau gosse mais que c’est comme parler à un mur de briques et que je préfère regarder la peinture sécher, ça ne va pas être génial.

Shannon fait aussi des vidéos YouTube[/caption]

Shannon est-elle sur Instagram ?

Vous pouvez la suivre sur Instagram @shannonsinghhh.

Shannon compte déjà 153 000 abonnés sur la plateforme.

Elle réalise également des vidéos YouTube, y compris du contenu lifestyle et mode.

Vous pouvez regarder ses vidéos ici.

Quand est-ce que Love Island passe à la télé ?

Love Island débutera le lundi 28 juin à 21h.

Le spectacle se déroule généralement de début juin pendant huit semaines jusqu’en août.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il devrait commencer et se terminer un peu plus tard que d’habitude.

Si la pandémie n’a pas trop modifié le cours des événements, on peut s’attendre à voir l’édition 2021 se dérouler sur un calendrier similaire.

Le spectacle devrait revenir dans la villa emblématique de Majorque.