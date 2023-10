Qui est Shani Louk ? Une femme d’origine allemande a défilé autour de Gaza après l’attaque terroriste du Hamas lors d’un festival de musique en Israël

La citoyenne allemande Shani Louk faisait partie des milliers de participants au festival de musique Tribe of Nova en Israël, qui a été repris par les terroristes du Hamas qui ont tué des centaines de personnes et en ont capturé d’autres. De nombreuses vidéos d’horribles attaques et enlèvements ont circulé sur les plateformes de médias sociaux.

Les images graphiques de Louk, 30 ans, inconsciente, déshabillée jusqu’à ses sous-vêtements dans une camionnette, ont fait le tour des réseaux sociaux. Dans la vidéo, la femme est vue face contre terre et ses jambes sont anormalement pliées.

Bien que son visage soit invisible, elle a été identifiée par sa famille, qui a reconnu ses tatouages ​​et ses dreadlocks.

Louk a été promenée samedi dans les rues de Gaza par des terroristes du Hamas, tandis que les gens autour criaient « Allahu Akbar » – qui se traduit par Dieu est grand – et que les passants crachaient sur son corps immobile.

Après avoir vu les images, la mère de Louk, Ricarda Louk, a partagé sur les réseaux sociaux son message d’espoir pour la sécurité de sa fille et a demandé des informations sur son arrestation.

« Ce matin, ma fille, Shani Nicole Louk, une citoyenne allemande, a été kidnappée avec un groupe de touristes dans le sud d’Israël par le Hamas palestinien », a déclaré la mère de Louk dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux conduisant dans la bande de Gaza. Je vous demande de nous envoyer toute aide ou toute nouvelle. Merci beaucoup. »

Son cousin, Tom Weintraub Louk, a également déclaré qu’il gardait espoir pendant cette période extrêmement difficile.

« Nous avons une sorte d’espoir », a-t-il déclaré au Washington Post. « Le Hamas est responsable d’elle et des autres. »

Lundi, l’état de santé et l’emplacement de Louk étaient inconnus.