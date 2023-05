Qui est Shane Gregoire, entrepreneur américain et fondateur d’une société de logiciels ; Le fiancé d’Aaliyah, la fille d’Anurag Kashyap

Samedi, la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, a annoncé ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Shane Gregoire. Aaliyah a partagé des photos de la proposition et a affiché sa bague en diamant. Anurag lui-même a réagi aux fiançailles depuis Cannes, où il est actuellement présent pour la projection de son film Kennedy. Anurag a également parlé avec émotion du beau Shane Gregoire de sa fille, un entrepreneur américain.

Qui est Shane Grégoire ?

Shane Gregoire, 23 ans, est un entrepreneur américain. Selon son site officiel, il est surtout connu comme le fondateur de la société de logiciels Rocket Powered Sound qui crée des outils innovants pour les producteurs de musique. Le site vise à fournir aux producteurs le développement de compétences en conception sonore et en production musicale. Shane est également chercheur sur la conscience.

La romance de Shane Gregoire et Aaliyah Kashyap



Shane et Aaliyah se fréquentent depuis trois ans et se sont fiancés après qu’il lui ait proposé lors de leur récent voyage à Bali. Samedi, Aaliyah s’est rendue sur son Instagram en partageant une photo où elle affichait sa bague de fiançailles en diamant. Sur une autre photo, elle a embrassé Shane. « Soooooo C’EST ARRIVÉ !!!!! à mon meilleur ami, mon partenaire, mon âme sœur et maintenant mon FIANÇÉ », a-t-elle écrit en légende.

S’adressant à Shane, Aaliyah a écrit: « Tu es l’amour de ma vie. merci de m’avoir montré à quoi ressemble l’amour réel et inconditionnel. Te dire oui a été la chose la plus facile que j’ai jamais faite et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, mon amour. Je t’aime pour toujours et toujours Fiancé (je n’arrive toujours pas à croire que je peux t’appeler comme ça).





Le mariage de Shane Gregoire et Aaliyah Kashyap



Bien que le couple nouvellement fiancé n’ait pas encore annoncé de date pour leur mariage, il y a eu des spéculations à ce sujet, d’autant plus après qu’Anurag Kashyap a plaisanté sur les dépenses du mariage dans sa publication Instagram quelques heures après l’annonce des fiançailles. Dimanche, Anurag a partagé une photo de lui depuis Cannes où il peut être vu occupé dans son téléphone pendant que le producteur de films Ranjan Singh le regarde. Anurag a écrit à côté, « @cinemakasam est énervé en disant, » yahan pour téléphoner chhod do !! » . Ignorant que je suis en train de calculer le nombre de remakes que je devrai faire pour organiser une soirée de mariage, car ma très chère @aaliyahkashyap et son mec, mon adorable @shanegregoire nous ont lancé un boulet total au milieu de notre parcours @festivaldecannes de #Kennedy en annonçant leurs fiançailles.