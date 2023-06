Qui est Shahzada Dawood ? L’homme d’affaires pakistanais perdu en mer dans le sous-marin du Titanic avec son fils adolescent

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le magnat pakistanais basé en Grande-Bretagne et son fils adolescent sont parmi les cinq à bord du sous-marin touristique Titanic disparu.

Une opération de recherche effrénée a été prolongée aujourd’hui pour le navire submersible perdu dans l’océan Atlantique. Son navire de soutien, le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes après son immersion dimanche matin.

Mardi, un ami proche de Hamish Harding – un explorateur milliardaire britannique à bord du navire – a averti que le groupe aura déjà utilisé plus de la moitié de son approvisionnement en air, ce qui lui laissera environ 50 heures d’oxygène à partir de mardi après-midi.

(Document familial)

L’épave du Titanic – qui a coulé dans l’océan Atlantique Nord le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg – est située à une profondeur de 12 500 pieds. Découverts pour la première fois en 1985, les restes du navire reposent dans deux parties distinctes au sud-est de Terre-Neuve, la province la plus à l’est du Canada.

Le conseiller en affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman, ont été nommés comme deux des personnes à bord du submersible.

Le père et le fils seraient avec le pilote de submersible français Paul-Henry Nargeolet et le directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rushton et le milliardaire britannique M. Harding.

Une déclaration de la famille Dawood a déclaré: « Pour l’instant, le contact a été perdu avec leur engin submersible et les informations disponibles sont limitées.

«Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité tout en garantissant l’intimité de la famille en ce moment. La famille est bien soignée et prie Allah pour le retour en toute sécurité des membres de sa famille.

Dans une nouvelle déclaration vue par la BBC, la famille a décrit M. Dawood comme « un père aimant » et a déclaré que Suleman était actuellement étudiant à l’université.

Shahzada Dawood, conseiller en affaires de 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman Dawood, sont portés disparus à bord, a confirmé un communiqué de famille (WEF)

« Shahzada est un père aimant pour Suleman et Alina, le mari de Christine, le frère de trois frères et sœurs et le fils de Hussain & Kulsum Dawood. Son fils de 19 ans, Suleman Dawood, est actuellement étudiant à l’université », indique le communiqué.

« Shahzada a activement défendu une culture d’apprentissage, de durabilité et de diversité en sa qualité de vice-président d’Engro Corporation au Pakistan. Passionné par l’impact social, il travaille beaucoup avec la Fondation Engro, la Fondation Dawood, l’Institut SETI et Prince’s Trust International.

«Hors du bureau, il a parlé avec passion aux Nations Unies en 2020 lors de la Journée internationale des femmes et des filles dans la science et à l’Oxford Union en 2022. Ses intérêts incluent la photographie, en particulier la photographie animalière, et l’exploration de différents habitats naturels tandis que Suleman est un grand fan de littérature de science-fiction et d’apprendre de nouvelles choses.

« Suleman s’intéresse également vivement à la résolution de Rubik’s Cubes et aime jouer au volley-ball. »

Une déclaration de la Fondation Dawood – dont M. Dawood est administrateur – a demandé au public d’éviter « la spéculation et la théorisation ».

« Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le contact a été perdu avec leur engin submersible », indique le communiqué. « Il y a peu d’informations disponibles au-delà de celles que nous connaissons, et nous demandons humblement que la spéculation et la théorisation soient évitées. »

« Nous, à la Fondation Dawood, restons dans la prière pour leur retour rapide et sûr, et partagerons toutes les mises à jour que nous pourrions avoir au fur et à mesure qu’elles arriveront. »

Le couple est censé vivre au Royaume-Uni. M. Dawood, conseiller en affaires siégeant au conseil d’administration de Prince’s Trust International, vit dans un manoir du Surrey avec sa femme Christine, son fils Suleman et sa fille Alina, selon CourrierEn ligne.

La famille Dawood est parmi les plus riches du Pakistan mais a des liens étroits avec le Royaume-Uni.

Cette image montre le début à 4h du matin de la RMS Titanic Expedition Mission 5 le matin du 18 juin 2023 (Dirty Dozen Productions/AFP/Getty)

M. Dawood a étudié le droit à l’Université de Buckingham en 1998, puis a obtenu une maîtrise en marketing textile à l’Université de Philadelphie en 2000.

Le père de M. Dawood, Hussain Dawood, 79 ans, est le président de Dawood Hercules Corporation, basée au Pakistan, ainsi que d’Engro Corporation, responsables respectivement de la fabrication de produits chimiques et d’engrais, de nourriture et d’énergie.

Le submersible, Titan, a été porté disparu environ 1 heure 45 minutes après avoir été submergé dimanche matin (Médias PA)

M. Dawood, disparu, est actuellement vice-président des sociétés de son père et membre du cercle des fondateurs de British Asian Trust, une organisation de développement international travaillant dans toute l’Asie du Sud.