Qui est Sean McLaughlin ? Faits sur le candidat ‘The Bachelorette’ – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Sean McLaughlin est un concurrent de la saison 20 de La bachelorette avec Charity Lawson.

Il a 25 ans et vit à Tampa, en Floride.

Sean travaille comme représentant des ventes de logiciels et est diplômé de la Fordham’s School of Business.

Charité Lawson voyage pour trouver l’amour sur La bachelorette continue avec l’épisode du 10 juillet, et l’un des hommes chanceux restants est Sean Mc Laughlin. Les aperçus de cette semaine montrent Sean comme l’un des gars du rendez-vous de groupe avec Charity. Le Barbie-Le rendez-vous sur le thème exigera que les gars se déguisent en Kens différents et écrivent une chanson d’amour pour leur Barbie, Charity. Avant l’épisode, apprenez-en plus sur Sean avec cinq faits ci-dessous!

1. Que fait Sean McLaughlin ?

Sean travaille comme représentant exécutif des ventes chez Paycom à Tampa, en Floride, selon son LinkedIn. Il occupe ce poste depuis août 2022. Auparavant, il était représentant des ventes externes au sein de l’entreprise à partir de mars 2021. Paycom vend des logiciels de RH et de paie.

Le précédent emploi de Sean était d’un an et neuf mois chez BrightEdge, une société d’optimisation des moteurs de recherche qui fournissait des recherches aux spécialistes du marketing. Il a occupé divers postes au sein de l’entreprise : chargé de compte, représentant principal du développement des ventes et représentant spécialisé du développement des ventes. Avant cela, il a fait un stage chez Barstool Sports à New York pendant un an à l’université.

2. Où Sean est-il allé à l’université ?

Sean a fréquenté l’Université de Tampa de 2015 à 2016. Il s’est spécialisé en finance au John H. Sykes College of Business du collège. Il a ensuite été transféré à la Fordham University’s School of Business où il a obtenu en 2019 un baccalauréat en finance avec une mineure en économie.

3. Le père de Sean est une personnalité politique locale

Le père de Sean est Steve Mc Laughlin, qui est l’exécutif du comté de Rensselaer à New York. Steve a commencé son mandat en 2018. Après des années en tant que pilote et dans le secteur bancaire, Steve a été élu à l’Assemblée de l’État de New York en 2010, puis a été élu à l’exécutif du comté en 2017.

4. Sean est propriétaire

À 25 ans, Sean a récemment acheté sa toute première maison, selon son ABC Bio. La page Instagram de Sean révèle qu’il a eu la «grande ouverture» de sa maison le 3 juin 2023. «Grande ouverture du McLaughlin Ranch», a-t-il écrit. « La tequila et la bière sont servies froides et les steaks sont mi-saignants.

5. Sean est un papa chien

Sean est le fier papa d’un bouledogue français nommé Bane. Il a même créé un compte Instagram pour le toutou. Il semble que Sean ait eu le chien en 2021, car c’est à ce moment-là qu’il a commencé à publier sur la page.

