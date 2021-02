Le célèbre visage derrière Sausage sur The Masked Singer pourrait être le secret gardé par les wursts du Royaume-Uni.

Mais Joe Swash est catégorique, il est sur une lancée lorsqu’il s’agit de dévoiler qui est derrière la tenue.

Qui est Sausage sur The Masked Singer UK?

Les gens s’énervent en essayant de deviner la personne jouant le rôle de Sausage sur The Masked Singer.

Serait-ce Stacey Solomon? Joe Swash le pense certainement.

En fait, il a donné à son fiancé l’épaule froide après avoir vu la chanteuse mystère interpréter I Will Survive de Gloria Gaynor.

Dans la cuisine de leur maison d’Essex avec Joe en arrière-plan, Stacey a profité de ses histoires Instagram pour exposer son incrédulité.

Elle a dit: « J’ai juste besoin de prendre un moment pour comprendre qu’il ne me parle pas parce qu’il pense que je suis la saucisse du chanteur masqué et je ne lui ai tout simplement pas dit. Qu’est-ce que c’est? »

Un fan passionné de Joss Stone a mis à nu tous les indices révélateurs qui « confirment » que le chanteur de 33 ans est Sausage sur The Masked Singer.

Dans une courte vidéo de Tik Tok, le superfan Matt a étudié la bande-annonce vidéo du personnage – avec le premier indice une variété de drapeaux décorant la porte de sa caravane – avec le fan soulignant que Joss « a fait une tournée mondiale de 200 arrêts ».

Sausage dit ensuite que les juges ont déjà prononcé son nom lors de la compétition, car Matt souligne que Jonathan Ross a déjà deviné qu’Arlequin était Joss.

Une autre référence était Sausage disant qu’ils se sentaient «jeunes de cœur» – ce qui est le titre de l’un des morceaux du chanteur, et un autre clip a vu des masques sur une coiffeuse.

La présentatrice Carol Vorderman pense qu’elle a compris.

Elle a deviné que ce pourrait être Jane McDonald, la chanteuse et présentatrice de télévision lauréate de la Bafta, après que la saucisse ait révélé plus d’indices sur son identité.

L’ancienne présentatrice de Countdown, âgée de 60 ans, s’est rendue sur son Twitter pour disséquer la performance de Sausage et essayer de deviner qui était à l’intérieur du costume.

Les indices jusqu’à présent ont révélé que Sausage est « une femme » qui a « un lien fort avec la plage et la côte » et est une fille girly qui « aime un peu de glamour ».

Et après que Sausage ait chanté la phrase: «Ils m’appellent Stacey… ce n’est pas mon nom», dans sa partie de That’s Not My Name de The Ting Tings, certains fans étaient convaincus que cela excluait Stacey Solomon et Stacey Dooley.

D’autres suppositions incluent l’actrice Billie Piper et la star de la scène Sheridan Smith.

Tout sera cependant bientôt révélé …

Quand est-ce que The Masked Singer passe à la télévision et comment puis-je le regarder?

L’émission à succès ITV reviendra sur le petit écran à 19 heures le 6 février.

Joel Dommett accueillera la demi-finale du concours de chant.

Le programme, adapté d’un format télévisé sud-coréen, a commencé sa deuxième série le lendemain de Noël 2020.

Il dure 90 minutes et mettra en vedette une gamme colorée familière de chanteurs mystérieux.

Les spectateurs peuvent jouer avec les juges et essayer de deviner qui se cache derrière les costumes colorés.

Le concours de chant est décrit comme un « jeu de devinettes surréaliste et surprenant ».

Il a impliqué 12 visages célèbres en compétition pour réaliser la meilleure performance, avec leur identité cachée de manière élaborée et imaginative derrière « le masque ».