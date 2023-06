Qui est Sasha Calle ? Apprenez à connaître la nouvelle Supergirl dans « The Flash » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Sasha joue Supergirl dans Le flash.

Le flash est son premier long métrage.

Elle a fait ses débuts Les jeunes et les agités.

C’est un oiseau… C’est un avion… Non, ce n’est pas Superman. C’est Super Girl ! Sasha Calle est sur le point de devenir un nom familier. L’actrice de 27 ans sera la vedette de Le flash.

Alors, qui est Sasha Calle ? Le flash sera la première fois de Sasha sur grand écran. Ce ne sera certainement pas sa dernière. Elle tourne actuellement Sur des chevaux rapides avec Daisy Edgar Jones et Jacob Elordi. Voici tout ce que vous devez savoir sur Sasha.

Sasha a battu plus de 400 actrices pour jouer Supergirl dans Le flash.

Sasha joue Kara Zor-El/Supergirl dans Le flashqui sortira en salles le 16 juin. Elle joue aux côtés Ezra Miller, Michel Keaton, Ben Afflecket Michel Shannon. La recherche de Supergirl n’a pas été une mince affaire, selon Le flash directeur Andy Muschietti.

« J’ai vu plus de 400 auditions. Le vivier de talents était vraiment incroyable et c’était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice qui était destinée à jouer ce rôle », a-t-il déclaré. Date limite à l’époque. Une vidéo d’Andy disant à Sasha qu’elle allait être Supergirl est devenu viral en 2021.

Le flash marquera les débuts au cinéma de Sasha, et elle espère continuer à jouer le super-héros à l’avenir. « J’espère continuer à jouer à Supergirl. Je l’aime profondément! Et je pense que [The Flash] est vraiment une piste vers une plus grande histoire pour elle », a-t-elle déclaré EO.

Plus d'actualités « Le Flash »:

Sasha a obtenu le sceau d’approbation d’Henry Cavill.

Henri Cavill est le Superman le plus récent du cinéma, ayant joué dans des films comme Homme d’acier, Ligue des Justiciers, et plus. Sasha a révélé à EO qu’elle a rencontré Henry après avoir terminé le tournage Le flash. «Je lui ai demandé: ‘Est-ce que je t’ai rendu fier, parce que? Est-ce que Superman approuve?’ « , A-t-elle dit. « Et il était comme, ‘Absolument. Vous avez fait un travail phénoménal. Je pense que pour moi, cela signifiait le monde, parce que c’est Henry Cavill, Man of Steel.

Sasha est également musicienne.

En février 2023, Sasha a partagé une vidéo Instagram de la première fois qu’elle jouait de la basse. L’actrice a également montré sa voix incroyable. Elle s’intéresse à la musique depuis qu’elle est enfant. « Je voulais juste chanter et danser », a déclaré Sasha Soap Opera Digest. « Je m’habillais et faisais un spectacle pour tout le monde. Un Noël, je me souviens m’être réveillé et il y avait tout un groupe pour moi. Je sautais de la batterie à la guitare en passant par le microphone et j’essayais de jouer tous ces instruments par moi-même.

Sasha a fait ses débuts dans un feuilleton.

Elle a joué le rôle de Lola Rosales dans le hit de longue date de CBS Les jeunes et les agités à partir de 2018. Son personnage était marié à Kyle Abbott, fils du patriarche Y&R Jack Abbott. Elle a été nominée pour la jeune interprète exceptionnelle dans une série dramatique en 2020. Sa dernière apparition en tant que Lola remonte à juin 2021.

Sacha vient de Boston.

L’actrice est née à Boston, dans le Massachusetts. Cependant, elle a déménagé avec sa mère en Colombie à l’âge de 10 ans. Ils sont retournés aux États-Unis après deux ans. Sasha a ensuite obtenu son diplôme de l’American Musical and Dramatic Academy de Los Angeles.

