Qui est Sarah Green, la nouvelle députée de Chesham et Amersham ?

Dans une victoire historique, les libéraux-démocrates ont remporté de manière décisive les élections partielles de Chesham et Amersham, les électeurs faisant de Sarah Green la plus récente députée du pays.

Mme Green a renversé une majorité de 16 000 pour remporter le siège, qui était un bastion conservateur depuis sa création en 1974, remportant 8 028 voix de plus que le candidat conservateur.

La victoire marque une érosion de ce que les libéraux-démocrates appellent le « mur bleu » – des circonscriptions aisées du sud qui ont traditionnellement été des sièges sûrs des conservateurs, mais pourraient être menacées à la lumière du réalignement politique du parti.

Un affrontement autour du Brexit, ainsi que des problèmes plus localisés – notamment la ligne de chemin de fer HS2 et les réformes de planification conservatrices – ont été au cœur de l’oscillation des voix dans la circonscription verdoyante du Buckinghamshire et de la victoire éclatante du parti.

Mais qui est Sarah Green, la nouvelle députée britannique ?

Sans surprise, la libérale démocrate, une responsable marketing qui a fondé sa propre entreprise de formation en 2014, a soutenu le mouvement pour rester dans l’UE et a été impliquée en tant qu’organisateur de la campagne.

Mme Green est membre du parti depuis 16 ans, rejoignant les libéraux-démocrates en raison de leur opposition à la guerre en Irak.

La députée s’est déjà présentée deux fois pour le parti, bien qu’il s’agisse de sa première victoire. Elle a été sélectionnée comme candidate de Lib Dem pour la circonscription d’Ynys Môn au Pays de Galles lors des élections générales de 2005, avant d’être choisie comme candidate du parti pour Arfon aux élections générales de 2010. Elle a terminé respectivement cinquième et quatrième.

Mme Green s’oppose à la construction de la ligne HS2 qui devrait traverser Chesham et Amersham, et est contre les réformes de planification du gouvernement qui, selon elle, entraîneraient « davantage de destructions indésirables dans nos campagnes ».

Sa campagne a également privilégié le soutien à la relance des petites et moyennes entreprises, la conservation des espaces verts et le soutien aux services publics locaux.

Dans son discours d’acceptation, Mme Green a déclaré: « Ce soir, la voix de Chesham et Amersham est sans équivoque. Ensemble, nous avons dit : « Assez, c’est assez, nous serons entendus et ce gouvernement écoutera ».

« Cette campagne a montré que peu importe où vous vivez, ou à quel point une circonscription peut sembler sûre, si vous voulez un député libéral-démocrate, vous pouvez avoir un député libéral-démocrate. »