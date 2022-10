Qui est Sara Lee ? Voici 5 choses à propos du lutteur de la WWE mort à 30 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock

La cause du décès n’a pas encore été déterminée pour Sarah Leel’ancien Assez dur vainqueur, lutteur de la WWE et ancien grappler qui serait décédé à 30 ans. «C’est avec le cœur lourd que nous voulions partager que notre Sara Weston est allé rejoindre Jésus. Nous sommes tous sous le choc et les arrangements ne sont pas terminés », sa mère Terri Lee a écrit à côté d’une superbe photo officielle de Sara via Facebook le 6 octobre. Nous vous demandons de laisser respectueusement notre famille pleurer. Nous avons tous besoin de prières, en particulier Cory [her husband] et ses enfants.

Suite Nouvelles des célébrités

Voici ce qu’il faut savoir sur la jeune mère et pro de la lutte alors que sa famille et ses amis acceptent sa perte soudaine.

Son mari est lutteur.

Sara a épousé un lutteur de la WWE Cory James Weston(connu professionnellement sous le nom de Westin Blake) 35 ans, en décembre 2017, et était mariée depuis 5 ans au moment de sa mort. Dans une interview de juillet 2021, Westin se souvient l’avoir rencontrée pour la première fois. “Nous nous sommes rencontrés au Performance Center”, a-t-il déclaré Chris Van Vliet. Lorsque Assez dur sortait, j’avais l’habitude d’aller chez un ami et nous avions l’habitude de le regarder. Je n’oublierai jamais quand ils ont annoncé le 11 Assez dur personnes. Quand Sarah est tombée sur l’écran, j’ai dit aux gars : “Je ne sais pas ce que c’est, mais je pense que c’est la plus belle femme sur laquelle j’ai jamais posé les yeux.” C’était fou, c’était avant même que le spectacle ne soit une chose. Juste par le destin, elle finit par le gagner. J’étais super fière d’elle. Quand vous êtes aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur, cela se voit à travers la caméra. Je pense que c’est ce qui l’a aidée à gagner. Nous avons commencé à parler au NXT Combine. Nous faisions des tests en salle de musculation. Nous avons fait le rameur et j’ai fait tellement de choses là où j’ai vomi. J’étais dans la salle de musculation, la tête au-dessus d’une poubelle alors que les filles étaient sur le point de commencer, bonne première impression [laughs]. Elle était si gentille que plus tard dans la nuit, elle m’a envoyé un message sur Twitter en disant “Hé, j’espère que tu te sens mieux”. Et à partir de là, tout a décollé.

Sara a appelé Blake «l’amour de sa vie» dans un deuxième article d’anniversaire le 30 décembre 2019. «Merci de me faire rire comme ça tous les jours. Je t’aime tellement!!”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Sara était mère.

Au moment de sa mort, Sara était mère de trois jeunes enfants. Elle avait une fille de 5 ans nommée Cornemuseuret deux fils, un de 3 ans nommé brady et un bébé né en 2021. La beauté de la lutte aimait clairement être maman et a rempli son compte Instagram avec des publications régulières mettant en vedette ses enfants. “Un garçon, un ballon et sa maman”, a-t-elle sous-titré une petite collection de photos avec son deuxième enfant le 11 août 2020. “C’est une sauvage, avec un visage d’ange”, a-t-elle sous-titré un selfie du 12 octobre 2019. d’elle avec sa fille.

Elle avait été sous le temps.

Sara est allée sur Instagram deux jours seulement avant sa mort pour publier un selfie robuste dans des vêtements d’entraînement et révéler qu’elle avait récemment été malade. “Célébrer enfin d’être en assez bonne santé pour aller au gymnase 2 jours de suite”, a-t-elle écrit via la plateforme le 4 octobre 2022. “La toute première infection des sinus m’a donné un coup de pied aux fesses.” Sara a inclus un selfie miroir et avait l’air en bonne santé alors qu’elle se penchait pour la caméra dans un t-shirt graphique sans manches, un pantalon de yoga et avait les cheveux tirés en queue de cheval.

Lien connexe Lié: Scott Hall: 5 choses à savoir sur la star de la WWE qui serait décédée des suites d’une chirurgie

Elle a gagné ‘Tough Assez’

Sara a gagné dans la série télé-réalité de la WWE Assez dur en 2015, sixième saison de l’émission. Elle est repartie avec un contrat avec la WWE aux côtés Josh Bredl (Bronson Matthews). Bien que la victoire ne se soit traduite que par neuf matchs avec l’entreprise, elle l’a finalement propulsée au rang de célébrité.

Elle était aimée.

Sara, qui était auparavant connue sous le nom de “Hope” (un clin d’œil à sa ville natale de Hope Township, Michigan,) était clairement un membre bien-aimé de la communauté de lutte. Lutteur professionnel Bull James a parlé de sa perte soudaine et a organisé un GoFundMe pour sa famille en deuil. “Nous sommes tous choqués et attristés par le décès soudain de Assez dur gagnante Sara Lee », il écrit via la page de collecte de fonds Gofundme. «Alors que son mari aimant, Cory, ramasse les morceaux et continue d’élever leurs 3 enfants, la dernière chose dont quiconque dans cette position veut s’inquiéter, c’est l’argent et le paiement des funérailles et tout ce qui va avec. La communauté de la lutte a toujours été une pour se rassembler à la suite d’une tragédie et ce n’est pas différent.