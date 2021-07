Qui est Sanjal Gavande ? Une femme née au Maharashtra derrière la fusée spatiale Blue Origin de Bezos

Les Indiens ont célébré lorsqu’une femme née en Inde, Sirisha Bandla, a voyagé au bord de l’espace le 11 juillet. Cependant, Bandla n’est pas la seule personne qui définit le courage des femmes indiennes pour se rendre dans l’espace. Sanjal Gavande, une femme de 30 ans née à Kalyan, dans le Maharashtra, est un autre ajout à la liste des femmes indiennes courageuses qui se sont rendues dans l’industrie spatiale. Ingénieur système au sein de la société de vols spatiaux commerciaux Blue Origin, Gavande est l’une des personnes qui ont construit la fusée spatiale suborbitale New Shephard qui emmènera l’équipage de la société dans l’espace. L’équipage comprendra également Jeff Bezos, président fondateur d’Amazon, qui a également fondé Blue Origin en 2002.

« Je suis vraiment heureux que mon rêve d’enfant soit sur le point de se réaliser », a déclaré Gavande au Times of India. Elle a dit qu’elle était vraiment heureuse de faire partie de l’équipe de Blue Origin.

Après avoir obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Mumbai, Gavande s’est rendue aux États-Unis en 2011 pour poursuivre sa maîtrise en génie mécanique de la Michigan Technological University. Au cours de sa maîtrise, elle a pris l’aérospatiale comme matière. Un pilote professionnel licencié Gavande a reçu le titre de pilote de l’année 2021 par le comté d’Orange, section californienne de Ninety-Nines, une section locale de l’Organisation internationale des femmes pilotes. Après avoir travaillé comme ingénieur en conception mécanique chez Toyota Racing Development en Californie pendant quatre ans, elle a rejoint Blue Origin en avril de cette année.

« Elle était une fille silencieuse depuis l’enfance et bonne en études », a déclaré sa mère à India Today. Selon sa mère, lorsque Gavande a suivi des cours de génie mécanique, les gens de son entourage ont exprimé des appréhensions à l’idée qu’une fille opte pour la matière. Soufflant tous les stéréotypes de la société régressive qui l’entoure, Gavande a fait son entrée dans l’industrie spatiale, un domaine où les femmes ouvrent la voie pour le pays.

Le 20 juillet, New Shephard emmènera Bezos et son frère Mark dans l’espace. Les autres membres de l’équipage comprennent le gagnant d’enchères Oliver Daeman et l’invité d’honneur Wally Funk, un pilote légendaire de 82 ans et une icône pour les femmes. Gavande a exprimé sa joie de faire partie de l’équipage qui envoie Funk dans l’espace.

