Qui est Sammy « Le Taureau » Gravano ?

Après sa sortie, il a continué à raconter son histoire et a même animé un podcast.

Pendant le clip d’archives, il a déclaré: «John est un double-crosser. Nous avons joué aux échecs et il a perdu.

Après avoir admis plus tard dans une interview qu’il avait caressé l’idée de frapper Gotti, il a plutôt choisi de devenir un informateur du gouvernement.

Il a avoué avoir commis 19 meurtres – y compris les meurtres de son meilleur ami et de son beau-frère

En partant, l’un des hommes a fait remarquer à quel point le petit Sammy se battait « comme un taureau » et le surnom est resté.

Il a purgé une peine de cinq ans de prison fortement réduite avant d’être de nouveau arrêté en 2000 pour son réseau de drogue d’ecstasy qui a fait circuler de la drogue de l’Arizona à New York dans les années 1990.

Sammy lui-même a également avoué 19 meurtres, dont celui de son meilleur ami, Louis Milito, et de son beau-frère.

Il a fourni suffisamment de preuves et a ensuite témoigné alors que Gotti et son associé Frank Locascio ont été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Après être tombé plus tard dans le crime organisé, il a fini par travailler pour la famille Gambino où il est devenu un proche associé de John Gotti.

En 1971, il épouse Debra Scibetta et le couple a deux enfants : Karen et Gerald.

Gravano a eu des difficultés à l’école mais a été enrôlé dans l’armée américaine et a servi à Fort Jackson, en Caroline du Sud.

Surnommé « The Bull », il était chargé d’aider le FBI à faire tomber définitivement le puissant patron de Gambino, John Gotti, après s’être retourné contre la famille.

