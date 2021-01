Le président américain élu Joe Biden constitue une équipe économique pour aider l’Amérique à sortir de la détresse économique causée par la pandémie de coronavirus. Alors que les équipes de Biden continuent d’être diversifiées avec des personnes de couleur occupant des postes importants, son dernier ajout au Conseil économique national est Sameera Fazili, originaire du Cachemire. Elle sera la directrice adjointe du NEC, qui se concentre sur la fabrication, l’innovation et la concurrence nationale.

L’équipe de Biden a fait l’annonce jeudi. Fazili, mère de trois enfants, a auparavant travaillé comme directrice de l’engagement pour la communauté et le développement économique de la Federal Reserve Bank of Atlanta. Elle a également été conseillère principale en politique au Conseil économique national de la Maison Blanche, où elle a couvert la retraite, le financement à la consommation et le développement communautaire et économique. Elle a auparavant été conseillère principale au NEC et au département du Trésor pendant l’administration Obama dans les bureaux des finances nationales et des affaires internationales, a rapporté le Bloomberg.

Fazili, diplômée du Harvard College et de la Yale Law School, a commencé sa carrière en tant que chargée de cours à la clinique de développement communautaire et économique de la Yale Law School. Elle est née de Yusuf et Rafiqa Fazilu à Williamsville, New York. Elle a travaillé au Département du Trésor sur des questions de politique intérieure allant des institutions financières de développement communautaire au financement du logement en passant par le financement des petites entreprises, en tant que conseillère principale auprès de la

sous-secrétaire aux affaires internationales,

Sa carrière comprend des travaux sur les consommateurs, le logement, les petites entreprises et la microfinance.

Avant Fazili, Aishah Shah, une autre femme d’origine cachemirienne, a rejoint l’équipe de Biden. Elle a été choisie par Biden pour un rôle clé au sein de l’équipe de stratégie numérique de la Maison Blanche.

Shah a été nommé responsable des partenariats au Bureau de la stratégie numérique de la Maison Blanche, qui serait dirigé par Rob Flaherty, directeur de la stratégie numérique, selon une annonce de l’équipe de transition de Biden.

Élevé en Louisiane, Shah était auparavant responsable des partenariats numériques dans la campagne Biden-Harris. Elle est actuellement spécialiste de l’avancement à la Smithsonian Institution. Auparavant, Shah a travaillé en tant que directeur adjoint du Corporate Fund du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, soutenant la toute première extension d’un mémorial présidentiel.