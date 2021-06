SAM Seder est un acteur américain, commentateur politique progressiste et animateur de médias, connu de beaucoup pour son talk-show politique quotidien The Majority Report avec Sam Seder.

Il a récemment fait la une des journaux pour son embuscade contre Steven Crowder, un commentateur politique conservateur qui aurait esquivé un débat avec Seder depuis un certain temps.

Getty

Seder est bien connu pour son talk-show quotidien, The Majority Report with Sam Seder[/caption]

Qui est Sam Seder ?

Sam Seder est un commentateur politique américain qui est surtout connu pour son talk-show politique quotidien, The Majority Report with Sam Seder.

En plus d’animer le talk-show, lancé en 2010, il a joué dans plusieurs films et émissions, dont Next Stop Wonderland, Who’s the Caboose et Spin City.

Il exprime également Hugo, un personnage antagoniste récurrent de la série animée Bob’s Burgers.

Son curriculum vitae comprend également des écrits pour la télévision – ce qu’il a fait pour des émissions telles que Entourage, Two and a Half Men et Friends.

Getty

Sam Seder dans une apparition dans The Tuesday Show, en 2004[/caption]

Pourquoi a-t-il rejoint le débat sur le podcast d’Ethan Klein ?

Seder a rejoint Ethan Klein sur son podcast H3 lundi, en partie pour « faire une farce » à Steven Crowder dans un débat.

Crowder, un commentateur politique conservateur connu pour sa chaîne YouTube, Plus fort avec Crowder, aurait évité un débat avec le Seder depuis un certain temps.

Selon Newsweek, le commentateur politique conservateur a paniqué lorsque Klein a ajouté un invité surprise au podcast, qui s’est avéré être Seder.

CrowderBits/YouTube

Crowder devient de plus en plus agité après avoir été pris en embuscade lors de son apparition sur le podcast de Klein[/caption]

Qu’a dit Sam Seder à propos de Steven Crowder ?

Crowder était visiblement bouleversé lorsque Sam Seder est apparu sur Zoom, lors de son enregistrement de podcast avec Ethan Klein.

« Oh non, c’est Sam Seder ! Quel putain de cauchemar ! Je ne savais pas que cela allait arriver », a-t-il déclaré.

Crowder devient de plus en plus agité et continue à fustiger Klein pour l’avoir mis sur la sellette.

« Je vous l’ai dit, je vous garantis qu’il ferait tout ce qu’il peut pour éviter un débat », dit-il, puis s’attaquant à la récente querelle de Klein avec Trisha Paytas, il ajoute :

« Il profite simplement des femmes ayant des problèmes de santé mentale. »

S’adressant à Crowder, Sam Seder a déclaré: « Vous feriez n’importe quoi pour éviter de me parler. »

Crowder l’intervint alors pour dresser une liste de noms qui l’avaient récemment évité – cela incluait Joe Rogan.

À ce stade, Steven était hors caméra à ce stade, avec son co-animateur affiché à l’écran à la place.





Ethan Klein a pesé : « Steven, tu es tellement lâche. Arrêtez de montrer votre petit co-animateur de lutin qui sort habillé comme votre acolyte.

Avec les deux invités bavardant l’un sur l’autre, tout type de «débat» était difficile à distinguer.

Malgré cela, il était clair que Crowder était visiblement mécontent du camée inattendu de Seder sur la capsule.

plus fort avec la foule/Instagram

Crowder est un commentateur politique conservateur connu pour sa chaîne YouTube, Louder with Crowder[/caption]