Sam Champion d’ABC a commencé sa carrière en tant que météorologue du week-end, mais a réussi à devenir le présentateur principal de Good Morning America.

Champion est le fier propriétaire de quatre prix Emmy pour ses réalisations dans l’industrie.

Images : getty

Sam Champion sur le tournage de Good Morning America le 15 janvier 2020[/caption]

Qui est Sam Champion ?

Sam Champion a grandi à Lexington, Kentucky.

Il a obtenu un diplôme en nouvelles audiovisuelles de l’Eastern Kentucky University.

Champion a une sœur nommée Theresa, qui, a-t-il dit à ABC, “est sa véritable inspiration”.

Theresa Champion est un défenseur de l’autisme et de la recherche d’un remède.

Sam a quitté ABC en 2012 et est devenu le rédacteur en chef de Weather Channel.

C’est là qu’il a créé sa propre émission matinale, ainsi qu’un programme d’interviews sur le climat.

Il est retourné à ABC après son passage à la chaîne météo.





Sam fait partie de la saison 31 de Dancing with the Stars qui a été créée le lundi 19 septembre 2022.

La saison 31 de Dancing with the Stars est diffusée en direct à 20 h HE le lundi sur Disney +.

Quelle est la valeur nette de Sam Champion ?

Selon Celebrity Net Worth, Sam Champion a une valeur nette estimée à environ 10 millions de dollars, en septembre 2022.

Sa principale source de richesse serait sa carrière dans l’industrie de l’information.

Images : getty

Sam Champion et son mari Rubem Robierb devant la sculpture de Robierb à New York[/caption]

Sam Champion est-il marié ?

Sam Champion est marié à l’artiste basé en Floride Rubem Robierb depuis 2012.

Selon Aventura Magazine, Champion et Robierb se sont rencontrés lors d’une soirée du Nouvel An à Miami en 2009.

Leur cérémonie de mariage a eu lieu dans leur appartement de New York trois ans plus tard.

En savoir plus sur le soleil américain PRÉDICTION PDA Un expert met en garde contre le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Robierb a une carrière artistique et photographique très réussie.

Son travail le plus remarquable comprend le Climate Meltdown, qui est une sculpture de glace de 36 pieds de long et de deux tonnes.