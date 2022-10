Qui est Salt Bae alias Nusr-Et et comment est-il devenu célèbre ? – Le soleil

RESTAURANT et sensation Internet Salt Bae est devenu célèbre en 2017 – et il a eu une carrière réussie depuis.

De sa vie professionnelle à sa vie de famille, nous avons tout ce que vous devez savoir.

Salt Bae est devenu célèbre en 2017 Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Salt Bae ?

Nusret Gökçe est l’homme derrière le surnom – Salt Bae.

Né en 1983, Salt Bae est un boucher, chef, artiste gastronomique et restaurateur turc.

Il est né à Erzurum dans une famille kurde – son père Faik, qui était mineur et sa mère Fatma.

Cependant, pendant qu’il était en sixième, il a été contraint de quitter l’école et de travailler comme apprenti boucher à Istanbul – en raison des difficultés financières de la famille.

Dans la vingtaine, Gökçe a ramassé des bâtons pour se rendre à Buenos Aires, pour en savoir plus sur leur bœuf et l’art de la boucherie.

Plus il en apprenait sur le steak, plus son rêve d’ouvrir un restaurant s’intensifiait – et c’est exactement ce qu’il a fait.

Il possède maintenant 22 restaurants dans le monde.

Il est également l’homme derrière le mème Internet viral qui a explosé début 2017.

La vidéo de lui préparant avec amour un steak ottoman, publiée le 7 janvier 2017, est rapidement devenue virale – et avant qu’il ne s’en rende compte, son visage était un mème qui était partagé dans le monde entier.

Ses vidéos de viande étrangement sensuelles se sont rapidement transformées en une série de mèmes viraux, les téléspectateurs prenant un plaisir particulier à la façon flamboyante dont Nusret a saupoudré une poignée de cristaux de sel à la fin du clip.

Nusret est rapidement devenu une célébrité à part entière, cuisinant pour des célébrités comme David Beckham, Leonardo DiCaprio et DJ Khaled.

Sa page Instagram compte désormais plus de 48 millions de followers.

Il vit maintenant une vie loin de son éducation.

Comment Nur-Et est-il devenu célèbre ?

Gökçe est devenu célèbre grâce à une série de vidéos virales sur Internet et de mèmes.

Sa renommée est venue d’une vidéo virale, “Ottoman Steak”, publiée le 7 janvier 2017.

La vidéo le montre en train de couper de la viande et de saupoudrer de sel dessus de manière “suave”.

La vidéo a reçu plus de 10 millions de vues sur Instagram, et c’est à ce moment-là qu’il a été surnommé “Salt Bae” à cause de sa certaine façon de saler la viande.

Et ce nom est resté depuis.

Quelle est la valeur nette de Nusret ?

Gökçe a ouvert son premier steakhouse Nusr-Et à Istanbul en 2010.

La marque a grandi et il a ouvert des restaurants à travers le Moyen-Orient, notamment à Ankara, Doha et Dubaï.

C’est alors que Gökçe a acquis une renommée virale sur Internet – et cela lui a permis d’ouvrir un total de 13 restaurants au cours de l’année, s’étendant en Amérique et en Grèce.

En 2021, il a ouvert la première succursale londonienne de la chaîne dans le quartier chic de Knightsbridge, portant le nombre de restaurants dans le monde à un impressionnant 15.

Cependant, un repas dans l’un de ses établissements vous coûtera cher !

En raison du succès de la chaîne (et des prix élevés), on estime maintenant que la valeur nette de Salt Bae en 2021 était de 60 millions de dollars (44 millions de livres sterling).

Où sont les restaurants de Salt Bae ?

Nusret est maintenant copropriétaire de la chaîne de steakhouse Nusr-Et (qui porte son nom).

Selon les médias turcs, c’est un empire d’un million de dollars avec 400 employés.

Les restaurants de Nusr-et sont répartis dans le monde entier.

Vous pouvez les trouver dans:

Sa brève ouverture d’un restaurant à Boston a attiré l’attention après la sortie d’une vidéo TikTok bizarre d’une femme en train de twerker pendant que Salt Bae la filmait.

Que signifie Salt Bae ?

Le mot “bae” est utilisé familièrement comme une version abrégée du mot “babe” ou “baby”.

Cependant, malgré la tendance amoureuse de Nusret envers sa viande, le mot “bae” est en fait un acronyme.

Salt Bae peut être traduit par “Sel avant tout le monde”.

Nusret est-il marié et a-t-il des enfants ?

Nusret, alias Salt Bae, a gardé son statut de relation privé depuis qu’il est devenu célèbre en 2017.

Et tout comme sa vie amoureuse, sa vie familiale reste également privée.

Cependant, en 2016, les spéculations ont augmenté lorsqu’il a publié une photo franche de lui-même et de neuf jeunes enfants.

Le cliché montrait Salt Bae tenant un nouveau-né tandis que neuf autres enfants se tenaient étroitement autour de lui.

Il a sous-titré la photo “L’homme qui ne passait pas de temps avec sa famille n’était pas un vrai homme” – et cela a rendu les fans fous de spéculations dans la section des commentaires.

Un utilisateur curieux d’Instagram a écrit : ”A-t-il vraiment neuf enfants ???”