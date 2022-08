Qui est Salman Rushdie ? | Nouvelles de CTV

Le romancier d’origine indienne Salman Rushdie, auteur des “Versets sataniques” à la fois loués et critiqués, est toujours hospitalisé après avoir été poignardé lors d’une apparition à la Chautauqua Institution à New York vendredi.

Son agresseur, identifié comme Hadi Matar, 24 ans, a causé de graves dommages au foie de Rushdie et son agent a déclaré qu’il risquait de perdre un œil en raison de lésions nerveuses.

L’homme de 75 ans a fait face à des décennies de menaces de mort, y compris une prime émise par le gouvernement iranien de 3 millions de dollars américains appelant à son exécution pour son livre de 1988 “Les versets sataniques”.

QUI EST SALMAN RUSHDIE ?

Salman Rushdie est un auteur primé de treize romans, décrivant souvent des histoires dans le style du réalisme magique. Rushdie a déménagé en Angleterre à l’âge de 14 ans et a depuis reçu plusieurs prix littéraires mondiaux, dont le prix britannique Booker Prize en 1981 pour son roman “Midnight’s Children”. De plus, en 2007, Rushdie a été fait chevalier par la reine Elizabeth II pour ses contributions littéraires.

QUELLE EST LA CONTROVERSE AUTOUR DES “VERSETS SATANIQUES”

En 1988, son roman “Les versets sataniques” a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la communauté musulmane, car beaucoup le considéraient comme blasphématoire pour la représentation du prophète Mahomet. Selon le synopsis du livre, le premier acte de l’histoire suit “deux acteurs indiens aux sensibilités opposées qui tombent sur terre, transformés en symboles vivants de ce qui est angélique et maléfique” après un attentat terroriste contre un avion à destination de Londres.

Peu de temps après sa publication, le livre a été brûlé et interdit dans plusieurs pays musulmans dont l’Inde, le Pakistan et l’Iran ; à la suite de grandes manifestations à travers le monde faisant 45 morts dont 12 dans la ville natale de l’auteur, Mumbai.

En 1989, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a émis une fatwa, une décision religieuse appelant à l’exécution de Rushdie et des éditeurs du livre ; qui comprenait une prime de 3 millions de dollars américains. Au milieu de la fatwa, un traducteur japonais du livre a été poignardé et tué en 1991 et un traducteur italien a également été poignardé mais a survécu. William Nygaard, l’éditeur du livre, a également été abattu de trois balles en 1993, mais il a également réussi à survivre à la tentative d’assassinat.

OÙ ÉTAIT RUSHDIE DEPUIS L’ÉMISSION DE LA FATWA ?

Alors que l’Iranien Khomeiny est décédé la même année que la fatwa a été émise, le dirigeant actuel, l’ayatollah Ali Khamenei, ne l’a pas annulée, laissant la décision en vigueur. Rushdie a reçu la protection du gouvernement britannique, qui comprenait une sécurité 24 heures sur 24, car il s’est caché pendant près d’une décennie alors qu’il vivait sous le pseudonyme de Joseph Anton.

Lors d’une visite à l’Université de Columbia en 1991, Rushdie a parlé de la liberté d’expression et a expliqué comment il était désolé d’avoir offensé les gens mais ne regrette pas d’avoir écrit le roman.

« Je n’ai jamais renié ‘Les versets sataniques’, ni regretté de l’avoir écrit. J’ai dit que j’étais désolé d’avoir offensé les gens, parce que je n’avais pas prévu de le faire, et c’est ce que je suis », a déclaré Rushdie dans un extrait de son discours publié par le New York Times.

En 1998, le ministre des Affaires étrangères du président iranien Mohammad Khatami a déclaré que le gouvernement ne soutenait pas la prime, permettant à Rushdie de sortir lentement de sa cachette même s’il continuait de faire face à des menaces de mort.

Dans ses mémoires de 2012 intitulés “Joseph Anton”, Rushdie a écrit sur la vie à travers la fatwa et a décrit la défaite du terrorisme en “n’ayant pas peur”.



Avec des fichiers de l’Associated Press.