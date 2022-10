Qui est Sadie Bass ? À propos de The Country Standout sur la saison 22 de « The Voice » – Hollywood Life

Sadie est candidate à La voix.

Sadie est membre de l’équipe Gwen.

Sadie a fait la première partie de grands artistes country.

Les chanteurs country réussissent toujours bien La voixet Sadie Basse est à regarder dans la saison 22. Son audition à l’aveugle a été visionnée plus de 500 000 millions de fois sur YouTube depuis sa performance lors de la première de la saison.

Alors, qui est Sadie Bass ? Le jeune homme de 25 ans est un chanteur talentueux qui cherche à devenir la prochaine grande vedette de la musique country. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Sadie.

1. Sadie fait partie de l’équipe de Gwen Stefani.

Tous les deux Gwen Stefani et Blake Shelton ont tourné leurs chaises rouges pour Sadie lors de son audition à l’aveugle. Elle a fait une superbe interprétation de de Keith Urban “Garçon stupide.” Sadie a admis qu’elle avait eu le “trac” toute sa vie, et elle l’a surmonté en se produisant sur La voix. Gwen et Blake se sont battus pour attraper Sadie, mais le chanteur est finalement allé avec Gwen.

2. Sadie vit à Nashville.

Sadie est originaire de Bath, Michigan. Cependant, elle a déménagé à Nashville pour poursuivre sa carrière musicale. Elle a déménagé à Music City en 2020.

3. Sadie est une fille de plein air.

Sadie a “toujours aimé être à l’extérieur et a transformé sa passion pour la chasse et la pêche en un moyen de se connecter avec son public en ligne”, lit-on dans sa biographie officielle de NBC. Elle publie fréquemment des photos de ses aventures en plein air sur sa page Instagram.

4. Sadie a ouvert pour Billy Ray Cyrus.

Alors qu’elle vivait encore dans la région du Michigan, Sadie a finalement commencé à jouer des spectacles en solo et a été invitée à ouvrir pour des artistes comme Billy Ray Cyrus et Brantley Gilbert. Elle a sorti ses propres chansons comme “Holy Ground”, “Made For It”, et plus encore.

5. Sadie travaille comme serveuse.

En plus de poursuivre la musique, Sadie travaille dans un petit-déjeuner local à Music City. Elle aspire à être la prochaine grande artiste féminine de la musique country. “Je suis un auteur-compositeur dans l’âme”, a déclaré Sadie lors de son audition.