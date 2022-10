Qui est Sacheen Littlefeather ? L’acteur décédé a refusé l’Oscar de Marlon Brando – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Sacheen Petite Plume est décédée à 75 ans le dimanche 2 octobre. Le décès de l’actrice a été annoncé par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Une cause de décès n’a pas été partagée. Bien que la carrière d’actrice de Sacheen ait été brève, elle occupera toujours une place importante dans l’histoire du cinéma pour son discours au nom de Marlon Brando, où elle a refusé son prix du meilleur acteur à la 45e cérémonie des Oscars. En savoir plus sur l’actrice décédée ici.

1. Sacheen est surtout connue pour son discours des Oscars de 1973

Sacheen est devenue connue à l’échelle nationale lorsqu’elle est montée sur scène après que Marlon ait remporté le prix du meilleur acteur pour Le parrain. Lorsqu’elle est montée sur le podium, elle a levé la main pour refuser l’Oscar, alors que Roger Moore a essayé de le lui remettre et a prononcé un discours refusant le prix. “Je représente Marlon Brando ce soir, et il m’a demandé de vous dire dans un très long discours, que je ne peux pas partager avec vous actuellement faute de temps, mais je serai heureux de partager avec la presse par la suite, qu’il a très ne peut malheureusement pas accepter ce prix très généreux », a-t-elle déclaré. « Les raisons en sont : le traitement réservé aux Amérindiens aujourd’hui par l’industrie cinématographique – excusez-moi – et à la télévision dans les rediffusions de films et aussi avec les événements récents à Wounded Knee. Je vous prie à ce moment de ne pas m’immiscer dans cette soirée, et qu’à l’avenir, nos cœurs et nos compréhensions se rencontreront avec amour et générosité. Merci au nom de Marlon Brando.

Pendant le discours de Sacheen, le public a pu être entendu à la fois huer et applaudir en refusant le prix. Il a été rapporté que Jean Wayne a été retenu par des gardes de sécurité pendant que Sacheen prononçait le discours, par Le gardien. Malgré les affirmations, il a également été contesté si cet événement s’est réellement produit, via Le Los Angeles Times. Après la remise des prix, le long discours de Sacheen a été publié par Le New York Times.

Sacheen revient sur le moment dans une interview en août avec Le journaliste hollywoodien. “Vous savez, je ne me suis jamais levé sur scène en 1973 pour une quelconque distinction. Je suis restée là uniquement parce que mes ancêtres étaient avec moi et que j’ai dit la vérité », a-t-elle déclaré.

2. L’Académie s’est excusée pour la façon dont elle a été traitée en juin

Après presque 50 ans, l’Académie a annoncé qu’elle s’excuserait officiellement auprès de Sacheen pour la façon dont elle avait été traitée en août. Elle a qualifié les excuses de “attendues depuis longtemps” dans une interview avec Le journaliste hollywoodien. Une lettre signée par le président de l’Académie David Rubin a été libéré à la fois en félicitant l’activiste pour sa bravoure mais en promettant également que l’Académie continuerait à travailler vers l’inclusivité. “Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés. Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu », a-t-il écrit. “Aujourd’hui, près de 50 ans plus tard, et sous la direction de l’Alliance autochtone de l’Académie, nous sommes fermes dans notre engagement à faire en sorte que les voix autochtones – les conteurs originaux – soient des contributeurs visibles et respectés de la communauté cinématographique mondiale.”

3. Elle est apparue dans seulement 7 films

Alors que Sacheen est surtout connue pour le moment des Oscars, sa carrière cinématographique a été très brève. Sur ses sept rôles au cinéma, deux d’entre eux n’étaient pas crédités. Deux de ses rôles les plus connus sont venus après le discours de 1973, où elle est apparue dans Le procès de Billy Jack (1974) et Johnny Firecloud (1975), par IMDb. Sa dernière performance était en 1978 Tirez sur le coucher du soleil.

4. Elle était une militante amérindienne

Outre sa carrière cinématographique, Sacheen a été très active en s’exprimant sur les questions amérindiennes. Son site Web a déclaré qu’elle était “très active” dans la région de la baie et qu’elle occupait Alcatraz “pour protester contre les violations des droits civils contre le peuple indien”. Elle a également été l’une des fondatrices de l’American Indian AIDS Institute en Californie, par Pays indien aujourd’hui.

5. Elle a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein en 2018

Bien que la cause du décès de Sacheen n’ait pas été rendue publique, l’actrice a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4 en mars 2018, par L’Enveloppe. Elle a partagé que le cancer s’était métastasé en janvier 2021. «J’ai un cancer du sein métastasé qui est entré dans mon poumon droit, stade quatre, terminal… Je considère chaque jour comme un cadeau de la vie. En repensant à ma vie, je la regarde avec fierté d’avoir fait quelque chose qui a peut-être fait une différence », a-t-elle déclaré dans un message sur Facebook.