Qui est Sacha Parkinson et qui a-t-elle joué dans Coronation Street ?

AU FIL des années, Coronation Street a accueilli de nombreux acteurs mémorables au fil des ans.

Une star de la télévision qui s’est avérée populaire sur les pavés de Corrie est Sacha Parkinson.

Sacha Parkinson est une actrice connue pour Corrie[/caption]

Qui est Sacha Parkinson ?

L’actrice anglaise Sacha Louise Parkinson est née le 11 mars 1992 à Salford, dans le Grand Manchester.

Elle a connu une carrière impressionnante à la télévision et au cinéma, après avoir commencé à jouer à l’adolescence.

Sacha est surtout connue pour avoir joué dans Coronation Street, mais son premier grand rôle a été dans l’adaptation en 2003 de Channel 4 de The Illustrated Mum de Jacqueline Wilson.

Lorsqu’elle n’est pas occupée à jouer, la talentueuse star tient ses fans informés sur les réseaux sociaux, et vous pouvez la suivre sur son compte Instagram populaire @sachalparkinson.

Qui a joué Sacha Parkinson dans Coronation Street ?

En décembre 2008, il a été annoncé que Sacha avait décroché un rôle dans Coronation Street en jouant Sian Powers.

Elle est apparue pour la première fois à l’écran en janvier 2009, en tant qu’amie de Sophie Webster, interprétée par l’actrice Brooke Vincent.

Sian et Sophie sont ensuite devenus le premier couple lesbien du feuilleton au printemps 2010.

En raison de la popularité du scénario, Coronation Street a prolongé le contrat de Sacha jusqu’en 2011.

Qu’est-il arrivé à Sian Powers ?

Au bout de trois ans, Sacha prend la décision de quitter le soap en tournant ses dernières scènes en novembre 2011.

Dans une déclaration à l’époque, elle a déclaré que sa raison de quitter Corrie était de « travailler sur d’autres projets ».

Elle a été vue pour la dernière fois sur le feuilleton lors d’un épisode dramatique diffusé le 30 décembre 2011.

Son personnage Sian devait épouser sa petite amie Sophie mais a annulé le mariage après avoir découvert qu’elle avait été infidèle.

Sian a quitté Weatherfield pour de bon, dévastée par la trahison de Sophie.

À quelles autres émissions de télévision Sacha Parkinson a-t-il participé?

Au fil des ans, Sacha est apparu dans de nombreuses émissions de télévision de haut niveau.

Après avoir fait des apparitions dans The Royal, The Street et The Bill, elle a ensuite rejoint la légendaire émission pour enfants Grange Hill en 2007.

Sacha a également joué dans Waterloo Road, Doctors et Survivors.

L’actrice est également connue pour Shameless de Channel 4, ainsi que pour le drame acclamé Clay avec Imelda Staunton.