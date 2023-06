Qui est Sabrina Sabrok et ses seins XXX sont-ils les plus gros du monde ?

LORENA Fabiana Colotta, connue sous le nom de Sabrina Sabrok, a subi plus de 50 chirurgies esthétiques avant d’avoir 50 ans.

Et le mannequin Playboy a révélé que son obsession pour la chirurgie plastique est loin d’être terminée.

Sabrina Sabrok affirme avoir les plus gros seins du monde Crédit : sabrinasabrokreal/Instagram

Qui est Sabrina Sabrok ?

Lorena Fabiana Colotta est née le 4 mars 1970.

Connue professionnellement sous le nom de Sabrina Sabrok, elle est une animatrice de télévision, chanteuse, mannequin adulte et actrice argentine.

Elle est apparue dans plusieurs émissions de télévision telles que La hora pico et l’édition mexicaine de l’émission de téléréalité Big Brother VIP.

Elle a animé sa propre émission sur TeleHit, intitulée Sabrina, El Sexo en su Máxima Expresión.

Le mannequin dirige maintenant sa propre société de production porno et joue dans de nombreuses vidéos.

Depuis 2016, elle est mariée à Alexandro Hernandez, un musicien de quinze ans son cadet.

En 2019, elle a lancé son propre culte appelé Sabrok Legion.

Le culte offrait aux adeptes la possibilité de conclure des pactes avec le diable et d’apprendre à lancer des charmes d’amour et à parler avec les morts.

Elle a déclaré aux médias locaux: « J’étais athée, mais j’ai commencé à faire des choses avec Notre-Dame de la Sainte Mort et ça faisait du bien, alors je suis entrée dans une secte et j’ai eu plus tard des idées d’église satanique.

« J’ai alors créé la ‘Légion Sabrok’ parce que des voix m’ont dit de lancer un culte de magie noire lié au satanisme et à la sainte mort. »

La maman de deux enfants affirme également pouvoir parler avec Satan lui-même et que « tout ce que je fais, c’est parce que j’ai conclu un pacte avec lui ».

Les seins XXX de Sabrina Sabrok sont-ils les plus gros du monde ?

Sabrok a eu sa première augmentation mammaire à 25 ans et est passée d’un bonnet A à un bonnet PPP.

Chacun de ses énormes seins pèse 15 livres, ce qui en fait un succès en ligne et lui permet de faire plusieurs fois la couverture de Playboy.

Elle a gagné un titre – les plus gros seins du monde – la plaçant aux côtés de Sheyla Hershey et Chelsea Charms.

« J’aurai certainement besoin d’un service et je continuerai à passer sous le bistouri et à expérimenter de nouvelles procédures », a-t-elle déclaré dans le passé.

« Mon apparence génère beaucoup d’attention – à la fois positive et négative – mais si les gens parlent, c’est une bonne chose, au moins vous avez attiré leur attention. »

Est-ce que Sabrina Sabrok est sur les réseaux sociaux ?

Oui, Sabrok est sur Instagram.

En juin 2023, elle comptait plus d’un million d’abonnés.

Consultez sa page sous le nom d’utilisateur @sabrinasabrokreal