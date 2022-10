Qui est Ryan Dawkins ? Cinq choses sur le fiancé de Clare Crawley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CraSH/ImageSPACE/Shutterstock

Ryan Dawkins est le fiancé de Clare Crawley.

Elle a confirmé leur relation en septembre 2022 avec une jolie vidéo d’eux montrant PDA.

Les tourtereaux se sont fiancés après que Ryan a proposé à Clare le week-end du 8 octobre 2022.

Claire Crawley41 ans, s’apprête à se marier Ryan Dawkins! La Bachelorette La star a confirmé ses fiançailles avec le beau gosse de 47 ans dans une interview et une publication sur Instagram le 10 octobre et s’est extasié sur son futur mari. “Je suis aux anges !” Claire a dit PERSONNES à propos de l’engagement, qui a eu lieu au Festival RiSE à Las Vegas, NV. “C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais en ce moment, surtout venant d’où j’étais il y a un an. Ce fut juste un voyage sérieux, et Ryan est à mes côtés depuis le tout début.

Sa publication Instagram, qui comprenait une magnifique photo du moment où la proposition s’est produite, comprenait également une douce légende. “Il m’a tenu dans mes ténèbres, m’aime à travers ma guérison, et nous célébrons maintenant la lumière ensemble ! Le OUI le plus simple de ma vie ❤️ », lit-on.

Apprenez-en plus sur Ryan et son histoire avec Clare ci-dessous!

Ryan est le PDG d’une agence de marketing.

Il est le dirigeant de Mascot Sports, qui déclenche le “rallye pour l’innovation à travers les athlètes, les marques et les événements”, selon le site officiel de l’entreprise. « Mascotte représente une écurie de clients de premier plan dans les domaines de la stratégie de sponsoring, du marketing expérientiel et de la représentation des athlètes. Notre équipe passionnée est un mélange de cadres et d’entrepreneurs qui suivent une approche alternative pour créer de puissantes opportunités, inspirer le changement et faire évoluer le paysage de l’endurance », a expliqué le site Web.

Le succès de Ryan a commencé lorsqu’il a “transformé les événements de course à pied et de cyclisme par le biais de sa société Project Sports, une entreprise qu’il a fondée à l’âge de 25 ans en 2002”. Il a ensuite vendu “un événement de portefeuille à Competitor Group, qui est devenu le Rock ‘n’ Roll Marathon à San Francisco, en Californie”. Project Sport a ensuite été “acquis par OmniForce, LLC” en février 2014, “où Ryan était responsable de l’intégration de Project Sport dans la division Raceforce”.

Sa relation avec Clare est devenue publique en septembre 2022.

Clare a partagé une vidéo d’elle et du beau gosse assis dans une voiture alors qu’ils riaient et s’embrassaient, que l’on peut voir ci-dessus. “Lui”, elle l’a simplement mais efficacement légendé avec un emoji au cœur rose.

Ryan est père de deux filles.

Bien qu’on ne sache pas quel âge ils ont, la biographie de Ryan sur le site Web de son entreprise indique qu’il vit à Oakland, en Californie, “avec ses deux filles”. L’« athlète » autoproclamé, dont la page Instagram est privée, se décrit également comme un « papa fille », dans la biographie de la page.

Il a eu de nombreuses réalisations dans les affaires et les sports de compétition.

Ryan a reçu le prix d’excellence en affaires d’Acquisition International pour le “Meilleur PDG du secteur des événements” en 2015 pour ses contributions à l’évolution de l’industrie, selon le site Web de Mascot Sports. Il a également “complété plusieurs événements IRONMAN” et a terminé deuxième “dans le cadre d’une équipe de 4 hommes dans la Race Across America de San Diego à Atlantic City”.

Ryan a proposé après que lui et Clare aient lancé des lanternes dans le ciel.

Le moment incroyablement romantique a été filmé et a montré le couple se serrant dans ses bras et s’embrassant avant de se mettre à genoux pour demander sa main en mariage. La beauté a semblé être sous le choc avant de se pencher avec lui et de dire “oui” tout en secouant la tête et en partageant plus de baisers. “LUI”, Clare a sous-titré le message qui comprenait la vidéo et a ajouté un emoji au cœur rouge.