Qui est Rustem Umerov, le choix de Zelesnsky pour le poste de ministre de la Défense ?

Un an et demi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé un nouveau ministre de la Défense : Rustem Umerov, un Tatar de Crimée qui a gravi les échelons du secteur privé et a joué un rôle clé dans certaines des négociations les plus importantes de la guerre. La nomination d’Umerov, que le Parlement devra officialiser dans les jours à venir, fait suite à la démission d’Oleksii Reznikov, qui a pris ses fonctions en novembre 2021. Le remaniement au niveau ministériel intervient dans un contexte de vaste répression de la corruption alors que l’Ukraine cherche à projeter à ses partisans occidentaux une ligne dure sur la question.

Reznikov n’a été inculpé dans aucune affaire de corruption et Zelensky ne l’a pas accusé de malversations. Des allégations de corruption très médiatisées ont toutefois tourmenté le ministère de la Défense pendant la guerre.

Le ministre ukrainien de la Défense supervise les milliards d’armes et autres aides militaires envoyées par les alliés de l’Ukraine. Umerov a la réputation d’être un négociateur compétent et un militant anti-corruption. Mais il est sur le point de prendre les rênes d’une institution sous surveillance en raison d’allégations de corruption et d’une lente contre-offensive dans le sud-est de l’Ukraine.

Avec l’approbation du Parlement, Oumerov quitterait son poste de directeur de la principale agence de privatisation d’Ukraine, le Fonds des biens de l’État, qu’il dirige depuis un an. Là, il a reçu des éloges pour avoir institué des audits massifs et éliminé les allégations de corruption et de détournement de fonds.

Oumerov a dit à Forbes dans une interview en octobre, que son équipe a agi « exclusivement pour le bénéfice de l’Ukraine » – et que ceux qui ont des « motivations cachées » devraient trouver un nouvel emploi.

Umerov est membre du parti pro-européen Holos, et non du parti Serviteur du peuple de Zelensky. Il dispose d’un vaste réseau de sources et a participé à des négociations à enjeux élevés.

Un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, Umerov faisait partie de la délégation ukrainienne qui a tenu les premiers pourparlers avec la Russie. (Les pourparlers de paix sont depuis au point mort.) Il a contribué à la négociation de l’accord céréalier de la mer Noire – dont Moscou s’est retiré en juillet – ainsi qu’aux échanges de prisonniers. Il a rejoint Zelensky pour une visite en Arabie saoudite en mai et la première dame Olena Zelenska aux Émirats arabes unis en mars.

L’expérience diversifiée d’Umerov reflète l’histoire multiculturelle de l’Ukraine.

Umerov est né à Samarkand, alors partie de l’Union soviétique, dans une famille tatare de Crimée originaire de la péninsule de Crimée mais déportée par les Soviétiques dans les années 1940. Les Tatars de Crimée constituent une minorité musulmane sunnite turque, parmi les nombreuses minorités réprimées par les Soviétiques.

La Russie a illégalement saisi le territoire de l’Ukraine et l’a annexé en 2014.

Umerov a fait appel à ses racines tatares de Crimée dans ses efforts visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques de l’Ukraine avec les États du golfe Persique et la Turquie. « Nous montrons également que les musulmans ukrainiens se battent pour l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine », il a dit Forbes . « Ce facteur émotionnel est important pour les pays de l’OCI dans lesquels le discours russe prévaut. »

Depuis 2020, Umerov co-préside un groupe de travail visant à mettre fin à l’occupation de la Crimée. Il est retourné en Crimée avec sa famille en 1991, après l’effondrement de l’Union soviétique. Il a déclaré à Forbes qu’il y était pour la dernière fois en 2014 et qu’il prévoyait de revenir « après avoir libéré tous les territoires occupés ».

Oumerov est polyglotte, ayant appris l’ukrainien, le tatar, le russe, le turc et l’anglais dans un internat, selon son service de presse.

Quelle est la réaction à Oumerov ?

Vitaliy Shabounine, directeur du Centre d’action anti-corruption d’Ukraine, une organisation non gouvernementale, a qualifié la nomination d’Umerov de « probablement la meilleure décision du président ».

« L’équipe d’Umerov au Fonds des biens de l’État a fait l’impossible » en enquêtant sur la corruption, a-t-il déclaré.

Tamila Tasheva, qui dirige la République autonome de Crimée basée à Kiev et est elle-même Tatar de Crimée, a déclaré sur Facebook qu’Umerov serait le premier Tatar de Crimée nommé ministre en Ukraine.

Sa nomination « est un signal important pour la société ukrainienne et pour tous nos citoyens de Crimée, selon lequel l’Ukraine se battra pour la Crimée jusqu’à ce qu’elle soit libérée de l’occupation russe », a-t-elle déclaré. Cela « met finalement fin aux tentatives de quiconque (y compris les alliés) de faire pression sur nous pour que nous rendions la Crimée ».

Certains critiques de Zelensky ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au manque d’expertise militaire d’Umerov à un moment critique de la guerre. Le journaliste ukrainien Yuriy Butusov a qualifié Oumerov d’« homme loin de la guerre » qui « n’aura aucun programme d’action, aucune compréhension de ce qu’il faut faire ».

À quels défis Oumerov est-il confronté ?

Reznikov a démissionné après des mois de controverses croissantes et de spéculations selon lesquelles Zelensky l’évincerait.

Reznikov n’a été inculpé dans aucune enquête pour corruption en cours. Mais le ministère a été accusé d’acheter de la nourriture pour les soldats à des prix gonflés et d’acheter des vestes pour les militaires grâce à un système de corruption.

Reznikov a nié ces accusations et a déclaré au Washington Post dans un communiqué qu’en raison de ses efforts pour éliminer la corruption au sein du ministère, « plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de la Défense ont été démis de leurs fonctions et ont fait l’objet d’une enquête ».

La corruption était endémique en Ukraine avant la guerre, et Zelensky tient à montrer aux alliés occidentaux que l’aide militaire est dépensée correctement.

L’Ukraine est également sous pression en raison d’une contre-offensive plus lente que prévu contre les forces russes dans le sud-est du pays. Même si l’Ukraine a réalisé certains progrès, ses forces ont eu du mal à surmonter les champs de mines et les lignes défensives complexes de la Russie.