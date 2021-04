RUBEN Roman a été arrêté sur les lieux de la fusillade mortelle par la police d’Adam Toledo, 13 ans, à Chicago.

Des images de la caméra corporelle de la rencontre tragique ont été rendues publiques le 15 avril 2021.

Ruben Roman Crédit: Département de police de Chicago

Qui est Ruben Roman?

Ruben Roman a été arrêté sur les lieux de la fusillade sur une accusation de délit de résistance ou d’entrave à un agent de la paix.

Il avait été arrêté sur un mandat sans rapport plus tôt ce mois-ci et inculpé de mise en danger d’enfants, d’utilisation illégale aggravée d’une arme et de décharge imprudente d’une arme à feu.

Bond a été fixé à 150 000 $ pour Roman dans le cadre du tournage de Toledo.

Cependant, il est détenu sans caution en raison d’une affaire distincte, selon les archives judiciaires.

Adam Toledo Crédit: Document de la famille

Où Ruben Roman a-t-il été vu avec Adam Toledo?

Roman et Adam Toledo étaient dans une ruelle ensemble lorsque les flics sont arrivés le 29 mars, selon une offre de tribunal obligataire obtenue par WGN.

Les deux hommes ont fui ensemble lorsque deux agents sont sortis de leur véhicule et les ont poursuivis, selon la chaîne de télévision.

Roman a ensuite été emmené au sol et détenu, laissant tomber des gants qui ont ensuite été testés positifs pour les résidus de balle, a rapporté WGN.

Les flics continueraient à poursuivre Adam.

« Arrêtez maintenant, montrez-moi vos putains de mains! » un officier est entendu crier.

On peut voir le garçon qu’il poursuit, vêtu d’une casquette de baseball blanche, se tourner vers le flic et lever les mains avant que les coups de feu ne retentissent et qu’il tombe sur la clôture derrière lui.

« Des coups de feu, des coups de feu tirés – prenez une ambulance ici maintenant! » le flic peut être entendu dire avant d’approcher le garçon, qui saigne abondamment.

« Regardez-moi – où êtes-vous abattu? »

Après avoir appelé à l’aide et confirmé qu’une victime par balle avait été abattue «par la police», l’officier a dit: «Où êtes-vous abattu, où êtes-vous abattu? Restez avec moi, restez avec moi».

La vidéo inquiétante montre Adam à bout de souffle alors que l’officier se penche sur lui et demande à plusieurs reprises au répartiteur d’envoyer une ambulance.

La police a déclaré qu’une arme de poing que le garçon portait avait été retrouvée sur les lieux.

Adam semblait avoir lâché l’arme et commençait à lever les mains moins d’une seconde avant d’être abattu, selon les images.