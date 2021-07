Qui est Roxanne Luckey et qu’a-t-elle dit à propos de Matt Gaetz ?

ROXANNE Luckey est allée sur TikTok pour parler du représentant américain Matt Gaetz.

Elle a fait des allégations choquantes sur l’homme politique républicain, mais comment les deux se connaissent-ils ?

Qui est Roxanne Luckey ?

Roxanne Luckey, 20 ans, est la sœur du fiancé de Gaetz, Ginger Luckey.

Ginger et Gaetz se sont fiancés en décembre 2020 après s’être rencontrés neuf mois auparavant lors d’une collecte de fonds pour un hôtel appartenant à Donald Trump.

Selon son profil LinkedIn, Roxanne est actuellement étudiante à l’Université Pepperdine, obtenant un baccalauréat en psychologie et prévoyant d’obtenir son diplôme en 2022.

Son curriculum vitae comprend également de brefs passages en politique avec un poste de stagiaire au Bureau du personnel présidentiel.

Ses récents TikToks sur son futur beau-frère prouvent que cette expérience en politique lui a laissé un goût amer dans la bouche.

Qu’a dit Roxanne Luckey à propos de Matt Gaetz ?

Fin juillet 2021, Roxanne a publié une série de trois TikToks sur le membre du Congrès.

Elle raconte une histoire sur la façon dont Gaetz avait essayé de la mettre en relation avec un de ses amis qui avait divorcé avec un enfant alors que Roxanne n’avait que 19 ans, qualifiant le mouvement de « bizarre et effrayant ».

« J’ai vu le caractère et le type de personne qu’il est, et quand tout est sorti de lui, honnêtement, je n’ai malheureusement pas été surpris », a-t-elle partagé.

Se référant à son séjour à la Maison Blanche, elle a poursuivi: «En tant que personne qui a personnellement vécu une tonne de vieux politiciens effrayants qui me draguent quand j’étais mineure et qui ont subi des agressions sexuelles à cet âge par des personnes de pouvoir, c’est très décourageant et J’ai une tolérance zéro envers les gens comme [Gaetz]. »

Dans un autre, on peut voir Roxanne posant devant un article du New Yorks Times présentant une histoire sur Gaetz faisant l’objet d’une enquête pour des crimes sexuels présumés, dont il a nié toutes les allégations.

Sur la vidéo, elle écrit « quand un vieil homme effrayant essaie de vous draguer au bar, mais que votre sœur est fiancée à un pédophile littéral ».

Plus tard, elle s’est excusée d’avoir utilisé le terme « pédophile » et est plutôt passée à « éphébophile » ou à quelqu’un principalement attiré par les adolescents moyens à avancés.

Roxanne poursuit en disant que son opinion sur Gaetz est plus profonde que ses expériences avec lui.

Elle prétend que pendant son séjour à la Maison Blanche, elle a entendu dire qu’il « avait la réputation de rôder après les étudiantes quand il était un homme adulte, et pour moi, c’est juste un peu bizarre ».

Cependant, elle maintient que tout est ouï-dire et qu’il y a deux côtés à chaque histoire.

Elle assure qu’« il y a tellement plus dans l’histoire et sur ce que je sais de Matt Gaetz », et ajoute : « C’est définitivement une situation sérieuse.

Ginger a affirmé au Daily Beast qu’elle et sa sœur étaient séparées.

Le Sun a contacté l’équipe de Matt Gaetz pour commentaires.