ROSE Ayling-Ellis est devenue célèbre en jouant Frankie Lewis dans EastEnders.

Mais après deux ans sur le feuilleton, l’actrice a quitté Albert Square en 2022 pour explorer de nouveaux défis.

Bbc

Rose Ayling-Ellis a été la première candidate sourde de Strictly Come Dancing[/caption]

Qui est Rose Ayling Ellis ?

Rose Ayling-Ellis est née à Shepway dans le Kent le 17 novembre 1994 et a grandi près de Hythe.

Elle a commencé sa carrière en jouant dans le court métrage primé The End.

Avant de se lancer dans la télévision, elle a joué dans plusieurs productions scéniques, notamment Mother Courage, Faith, Hope And Charity R&D.

En mai 2022, elle est devenue la première célébrité à signer une histoire au coucher sur CBeebies.

En août 2022, elle dévoile la première poupée Barbie sourde équipée d’appareils auditifs contour d’oreille pour une partie de la campagne Rose, Barbie and Friends.

Qu’est-ce que Rose a dit à propos de sa surdité ?

Rose est entrée dans l’histoire en étant la toute première candidate sourde à Strictly Come Dancing.

Parlant précédemment de rejoindre l’émission, elle a déclaré: «J’espère que je ferai la fierté de la communauté des sourds et que je ferai tomber plus de barrières.

« Mais je suis aussi très excitée d’apprendre une nouvelle compétence incroyable et, encore mieux, j’apprends tout en portant de belles robes faites spécialement pour moi. »

Pendant son passage dans la série, elle s’est appuyée sur le comptage et le rythme pour chacune de ses performances sensationnelles.

Rose a déclaré à la BBC à l’époque: « Giovanni m’aide à compter pour m’assurer que je compte d’abord, en commençant par le rythme le plus important, puis j’espère qu’à partir de là, tout va bien. »

Quand était Rose sur Strictly Come Dancing?

Rose était sur Strictly en 2021 et était en partenariat avec Giovanni Pernice.

La paire a remporté le spectacle et a remporté le trophée Glitterball.

La victoire de Rose a été saluée par la National Deaf Children’s Society.

Susan Daniels OBE, directrice générale de la société, a déclaré: « Félicitations à Rose et Giovanni pour avoir remporté le trophée Glitterball et pour nous avoir offert un divertissement aussi inspirant pendant votre séjour sur Strictly.

« Il est difficile d’exagérer l’impact que Rose a eu, non seulement sur les enfants et les jeunes sourds, mais aussi sur la compréhension qu’a le public de la surdité.

«Tout au long de son parcours Strictly, elle a été un exemple brillant pour les sourds et les entendants. Cela pourrait être une nouvelle aube pour les enfants et les jeunes sourds du monde entier, car il est clair pour tous qu’avec le bon soutien et la volonté de réussir, ils peuvent viser les étoiles.

« Strictement peut-être arrivé à sa fin, mais nous espérons sincèrement que cette montée d’intérêt pour la surdité et le désir de s’engager avec des personnes sourdes se poursuivra longtemps dans le futur. »

À quelles émissions de télévision Rose Ayling Ellis a-t-elle participé?

Elle est surtout connue pour son rôle de Frankie Lewis dans EastEnders, qu’elle a commencé à jouer en 2020.

Avant cela, l’actrice a joué dans Summer Of Rockets et dans Casualty, où elle a joué Bianca Sinclair.

Son premier rôle était dans un court métrage primé The End réalisé par le cinéaste sourd Ted Evan.

En mai 2023, il a été annoncé que Rose jouera le rôle de la travailleuse de la restauration sourde Alison Woods dans le nouveau thriller ITV Code of Silence .